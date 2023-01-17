Siemens Türkiye, karbon salımını 1145 ton azalttı

Siemens Türkiye’nin farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği özel enerji verimliliği projeleri, müşterilerinin ve ülkemizin karbon nötr olma hedefleri ile birlikte ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor.

Binaların ve endüstriyel tesislerin sürdürülebilirlik hedeflerini odağına alarak yenilikçi çözümler sunan Siemens Türkiye; enerji performans servislerini, enerji üretimi, tüketimi ve yönetimi alanlarında sahip olduğu derin teknolojik bilgi birikimini, varlık performansı ve bina yönetimi ile bir araya getiriyor.

İlk sonuçlar alınmaya başladı

Siemens Türkiye ile Enerji Performans Sözleşmesi yapan Sepiciler Deri, proje ait ilk sonuçları almaya başladı. Ülkemizde deri sektörünün önde gelen üreticilerinden Sepiciler Deri’de, projenin birinci etabında, verimli ömrünü tamamlamış makine yardımcı ekipmanları, sıcak su buhar ve kondens hatları değiştirildi. Su, boilerlar yerine eşanjör sistemi ile ısıtılmaya başlandı. Yaklaşık 1,5 yıllık sürede tamamlanan ilk etap sonunda elektrik tüketimi yüzde 18, doğalgaz tüketimi ise yüzde 40’a varan oranda düşüş gösterirken yıllık karbon salımı da 1145 ton azaltıldı. Buhar kazanlarının yenilendiği projenin ikinci etabında ise doğalgaz tüketiminde minimum yüzde 4 daha düşüş hedefleniyor. Bakım maliyetlerini de yüzde 25 oranında azaltan proje, yenilenen teknoloji ile beraber üretim süreçlerini kısaltırken üretim kalitesini artırdı.

“Projeyle kısa sürede verimlilikte önemli mesafe kat edildi”

Projenin, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis şöyle konuştu: “Gelecek için bugünü dönüştürmek, etkili teknolojiler geliştirmek, dijitalizasyona öncülük etmek ve sürdürülebilirlik şirket kültürümüzün temelini oluşturuyor ve tüm süreçlerimizin merkezinde yer alıyor. Kapsamlı teknoloji portföyümüz, müşterilerimizin daha sürdürülebilir yöntemlerle ve daha az kaynak kullanarak bu alanlardaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Sepiciler Deri ile iş birliğimiz de sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin en somut örneklerinden biri. Bu projeyle kısa sürede verimlilikte önemli mesafe kat edildi. Sepiciler Deri, sürdürülebilirlik faaliyetleri ile sektöre ve bulunduğu bölgeye örnek teşkil ediyor. Sepiciler Deri ile gerçekleştirdiğimiz ve hedeflenen rakamların üzerinde bir verimlilik sağladığımız enerji verimliliği projelerimize ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlarla hız kesmeden devam edeceğiz.”

“Verimlilik önemli oranda artırıyor”

Projenin sektör açısından örnek bir uygulama olacağına dikkat çeken Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Afşin, “Ülkemizde binaların ve endüstriyel tesislerin sürdürülebilirlik hedeflerini odağına alan yenilikçi çözümler ve teknolojiler sunuyoruz. ‘Enerji Performans Servisleri’ ile Sepiciler Deri’nin ihtiyaçlarına özel hazırlanan yol haritası ve uygulama sonrası elde ettiği faydalar, Desigo CC kontrol yazılımı ile de somut bir şekilde ölçülebiliyor. ‘Enerji Performans Sözleşmesi’, yani ‘tasarruf ettikçe öde’ modeli ile Sepiciler Deri, verimliliğini önemli oranda artırırken, sağladığı enerji tasarrufu ve daha az karbon salımı ile sürdürülebilirlik hedeflerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmış oldu. Hem müşterimizin hem de ülkemizin ekonomi ve karbon nötr olma hedeflerine sağladığımız katkılardan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

“Çalışma verimliliğini kayıt altına alabiliyoruz”

Projeye ilişkin görüşlerini paylaşan Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici ise “İzlenebilirlik, sürdürülebilirlik, çevre hassasiyeti, su-enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarımız, karbon ayak izimizi azaltmak üzerine aldığımız önlemler ve belirlediğimiz hedefler, bizleri aynı stratejileri uygulayan Siemens ekibi ile bir araya getirdi. Siemens Türkiye ile 2020 yılında temellerini attığımız fizibilite çalışmalarımız sonrası enerji verimliliği projemizi 1.5 yıllık bir sürede tamamladık. Şu anda tesisimizde su, elektrik, buhar, doğalgaz hava tüketimlerimizde çok ciddi tasarruflar sağlamakla birlikte enerji izleme sistemi ile tüm tüketimimizi kontrol altında tutabiliyoruz. Siemens tarafından kurulan sistemlerin çalışma verimliliğini sürekli olarak izleyebiliyor ve kayıt altına alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.