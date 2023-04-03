Şişecam, sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor

Şişecam, çevreye olan duyarlılığıyla hareket ediyor, ürettiği ürünlerin karbon ayak izini izlemeye ve çalışmalarında sürdürülebilirlik performansını daha da yükseltmeye odaklanıyor.

Şişecam, renksiz düz cam, renkli düz cam, ultra clear düz cam, extra clear düz cam, hat üstü kaplamalı cam, hat dışı kaplamalı cam, buzlu cam, enerji camı, ayna, boyalı cam ve lamine cam olmak üzere tüm düz cam ürün gamının sahip olduğu, uluslararası geçerliliği olan ve doğrulanmış Çevresel Ürün Beyanı olan 11 adet EPD Belgesi (Environmental Product Decleration) ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor.

Düz cam ürün grubuna yönelik Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini alan Şişecam, 2018 yılında Türkiye’de sektöründe bu beyanı yapan ilk firma olmuştu. Şişecam sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek amacıyla çalışmanın kapsamını genişletmeyi de hedefliyor.

Şişecam, sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik beklentilerini yönetmek amacıyla sektörün önde gelen danışmanlık firmalarından Metsims ile 2022 yılında gerçekleştirilen bir proje kapsamında Çevresel Ürün Beyanlarını (EPD) hayata geçirerek yayınladı.