Sudaki tehlikeli mikroplastikler mıknatıs yardımıyla temizlenecek

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Nicky Eshtiaghi, yeni bulunan yol sayesinde normal şartlarda günler boyu süren mikroplastik uzaklaştırma işleminin yalnızca birkaç saat süreceğini söylüyor.

Mevcut atık su arıtma tesislerinin şu an tespit edebildiğinden 1000 kat daha küçük mikroplastikleri temizleyebilen toz halindeki adsorbanlar geliştirdiklerini belirten ekip, bu yeniliği biraz daha geliştirmek için endüstriyle işbirliği yapmayı hedefliyor. Görülmesi imkansız olan fakat çevreye zararı hayli fazla olan kirliliği ortadan kaldırmak için nano sütunlu yapı tasarladıklarını ve bu yapının atıktan geri dönüştürülerek yapıldığını, birden çok kez de kullanılabildiğini belirten RMIT Çevre ve Kimya Mühendisliği Okulu Araştırmacısı Eshtiaghi, “Bu, çevre ve döngüsel ekonomi için büyük kazanç” diyor.

Günlerce süren işlem 1 saatte tamamlanıyor

Nanomalzemelerin demir içerdiğini ve bu nedenle ekibin mikroplastikleri ve kirleticileri sudan kolay bir şekilde ayırmak için mıknatıstan yararlandığı bilgisini veren RMIT Çevre ve Kimya Mühendisliği Okulu Baş Yazarı ve Doktora Adayı Muhammad Haris, bu alandaki diğer icatlarda sürecin günler sürdüğünü fakat kendi geliştirdikleri yöntem ile bir saatte tamamlandığına vurgu yapıyor.

Çalışmada yardımcı araştırmacı olarak görev alan Dr. Nasir Madmood ise adsorbanın hem mikroplastikleri hem de çözünmüş kirleticileri sudan etkili ve aynı anda çıkarabilmesi için özel yüzey özellikleriyle hazırlandığını ekleyerek, “5 milimetreden küçük ve bozunması 450 yıla kadar sürebilen mikroplastikler, geleneksel arıtma sistemleriyle tespit edilemiyor ve ortadan kaldırılamıyor. Bu da her yıl milyonlarca tonun denize salınmasına neden oluyor” diyerek, bunun sadece su yaşamı için değil, insan sağlığı üzerinde de önemli olumsuz etkileri olduğunun altını çiziyor.

Mikroplastiklerin neden olduğu olumsuz etkilerin üstesinden gelebilmek için düşük maliyetli bir yol geliştirmenin kritik önem taşıdığını belirten Eshtiaghi ve ekibinin sıradaki hedefi ise atık su arıtma tesislerinde uygulamalı inceleme yapmak.