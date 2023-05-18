Sun Tekstil, atık suyunun yüzde 95’ini geri kazanacak
2022 yılında tüm ürünlerinin yüzde 64’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üreten Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ile 2023 yılının sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazanacak. Bu kazanımla yılık üretimdeki 945 bin metreküp olan su ihtiyacının 50 bin metreküp seviyesine düşmesi hedefleniyor.
Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Buna göre 2021 yılı itibarıyla altyapısı uyumlu olan müşterilerine tasarımlarına ait fit numunelerini üç boyutlu kalıp hazırlama yazılımları kullanarak dijital ortamda sunmaya başlayan şirket, son haline dijital platformda karar verdiği modellerdeki fiziksel numune üretimini 2022 yılında yüzde 38 oranında azalttı. Torbalı merkez üretim tesisi için ISO 14001 sertifikası da alan Sun Tekstil, üretim tesislerinde ve idari ofislerinde 2022 yılında şebekeden gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeledi.
Ürün başı emisyonlarda yüzde 6’lık azalma
İnovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesisi yatırımını 2022 yılında gerçekleştirerek aralık ayında tesisin kurulumunu tamamlayan Ekoten Tekstil ise yüzde 95 oranında su geri kazanımı sağlayacak. 2023 yılının sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazanarak üretimdeki ihtiyacını karşılayacak olan Ekoten Tekstil, bu sayede tam kapasiteyle çalıştığında yıllık yaklaşık 945 bin m3 olan su ihtiyacını 50 bin m3 seviyesine düşürecek. Öte yandan şirket, 2012 yılında uluslararası standartlara göre raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yönetimi çalışmaları sayesinde birim ürün başına emisyonlarını 2021 yılına kıyasla yüzde 6 oranında azalttı. 2020-2022 yılları arasında şebekeden gerçekleştirdiği tüm elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeleyen Ekoten Tekstil, bu sayede ithal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı salımlarını ISO 14064-2019 Standardı’na göre sıfırlayarak, 2030 yılına kadar tüm şebeke elektriği kullanımını I-REC sertifikası ile dengelemeyi taahhüt etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Sektörümüzün en önemli problemlerinden biri olan üretimde meydana gelen tekstil atıklarının tekstilden tekstile katma değerli geri dönüşüm oranını artırabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir dönüşümün dijital dönüşümden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz ve bu doğrultuda stratejilerimizi önemli yatırımlar ile hayata geçiriyoruz” dedi.
Kadınlarımızın yanındayız
Hiç eğitim almamış, eğitimini yarıda bırakmış veya meslek edinme fırsatı bulamamış kadınlara meslek edindirmek, onları çalışma hayatına kazandırarak ekonomik özgürlüklerini desteklemek amacıyla MEGEM’i (Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi) kurduklarının bilgisini veren Elvan Ünlütürk “Ayrıca “Gelecek Sun” da, “Sun Design Project” ve “Digitalise the Next” genç yetenek programları kapsamında 39 üniversite öğrencisi, diğer staj destekleri kapsamında ise 51 üniversite ve 72 lise öğrencisi olmak üzere toplam 162 öğrenciyi gelişim yolculuklarında destekledik” diye konuştu.
Yıllık 690 tonluk sera gazı emisyonu azaltıldı
İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının 2022 yılı tüketim miktarına göre yaklaşık yüzde 40’ını tesisindeki bin 200 kW gücündeki güneş enerjisi santralından karşılayan Ekoten Tekstil, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1 milyon 410 bin kWh elektrik enerjisini GES sistemi ile üretti. Bu sayede yıllık yaklaşık 690 ton karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonu azaltılmış oldu. Sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye göre yüzde 45 ve birim ürün başına yüzde 48 oranında azaltan şirket, 2022 yılı itibarıyla baz yılına göre toplam su tüketimini yüzde 51 ve birim ürün başına (kg kumaş) su tüketimini ise yüzde 68 oranında azalttı.