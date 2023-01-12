Sürdürülebilir gelecek için binalardaki enerjinin verimli hale getirilmesi gerekiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin yüzde 33 gibi büyük bir kısmının binalarda gerçekleştiği bilgisini veren VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, günümüzde artan enerji kullanımı ihtiyacının kaynakların hızla tükenmesine ve çevreye zarar vermesine neden olduğunu belirtti. Bu nedenle de enerji kullanımı açısından daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Korkmaz, konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80’inin verimsiz kullanıldığını söyledi.

Isı yalıtımının sağlamış olduğu enerji verimliliğinin, dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için büyük öneme sahip olduğuna değinen Korkmaz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Özellikle enerji maliyetinin arttığı bir süreçte binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, hem ülkemiz ekonomisi hem son kullanıcı için daha da önemli hale geldi. Küresel ısınmanın etkisiyle soğutmada tüketilen enerji de katlanarak artıyor. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan ısı yalıtımı uygulamaları ile enerji verimli binalarımızın sayısını artırarak çevre dostu şehirlere sahip olmamız mümkün.”

Sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 40’a yakını binalardan kaynaklanıyor

İklimin en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirten ve 2021 yılında Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzaladığını hatırlatan Korkmaz, “Bizim artık bir iklim politikamızın oluşması gerekiyor. Çünkü bu anlaşmayı imzalayarak 2030 yılında, mevcut şartlara göre karbon emisyonlarımızı, karbon salımlarımızı azaltmayı taahhüt ettik. Ülkemizdeki sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 40’a yakını binalardan kaynaklanıyor” dedi.

Türkiye’deki binaların enerji verimli hale getirilmeden anlaşmanın yükümlülüklerinin hedefine ulaşamayacağını ve daha yaşanır bir ülke ile dünya oluşturma şansına sahip olunamayacağını ifade eden Korkmaz, “Bu kapsamda bilinç seviyesi önemli, ancak sadece bilinç oluşturmak değil harekete geçmek de önemli” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ile ‘Neredeyse Sıfır Enerji Binalar’ konseptine geçiş yapılacağını belirten Korkmaz, şöyle devam etti: “Buradaki diğer bir avantaj ise tüketilen enerjinin yüzde 5’nin yenilenebilir enerjiden karşılanması ile enerji tasarruf oranı yüzde 60 seviyelerine kadar yükselecek bu binaların enerji tüketimine de direkt olarak olumlu şekilde yansıyacaktır.”

Kentsel dönüşüm kapsamı dışında kalan mevcut konut stoğunun da enerji verimli yenilenebilmesi için 2022 yılının ikinci yarısında yürürlüğe giren ‘Konutlarda Isı Yalıtımı Kredi Paketi’nin önümüzdeki dönemde çok büyük kazançlar sağlayacağından emin olduklarını belirten Korkmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Belirli ölçekte olan bu yeni binalarımıza ek olarak mevcut tüm binalarımızın da enerji sınıflarının iyileştirilmesi ile her yıl yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bir tasarrufu ülke ekonomisine katkı olarak kazanma potansiyeline de sahibiz.”

Hem kamu otoritesi hem de hane halkı bilinçlenmeli

Yalıtım Kredi Paketi’nin avantajlarına da değinen Korkmaz, bu kapsamda önümüzdeki dönemde çok büyük kazançlar sağlanacağına işaret ederek, belirli ölçekteki yeni binalara ek olarak mevcut tüm binaların da enerji sınıflarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Böylece her yıl yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bir tasarruf sağlanabileceğini kaydeden Korkmaz, ülke ekonomisine de katkı sunma potansiyeline sahip olunduğunu ifade etti.

“VERİMDER olarak binaların enerji verimli dönüşümü için gerek kamu otoritesinin gerekse hane halkının bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için il il gezerek bu teşviklerin hayata geçmesi ve aktif olarak kullanılmasının destekçisi olmaktayız” diyen Korkmaz, binalarda mutlaka ısı yalıtımı yapılmasını, kullanılmayan radyatörlerin kapatılması, akıllı beyaz eşya kullanımı, güneş ısısından yararlanılması ve akıllı sayaç kullanılması gerektiğini söyledi