Sürdürülebilir gelecek için yağmur suyu hasadı görüşüldü

Toplantının açılış konuşmasını yapan PEYZAJDER Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim, “PEYZAJDER, tüm bileşenleri bir araya getiren, sürdürülebilir çevre politikaları ve nitelikli peyzaj uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan bir meslek örgütüdür. Derneğimiz, bilimsel bilgi ile uygulamayı buluşturarak kentlerimizin ve doğamızın geleceğine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bu değerli eğitimde bizlere yol gösterecek olan Hydrain Su ve Mühendislik Teknolojileri’nden Yüksek Mimar Ebru Ademoğulları’na şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi. Hydrain Su ve Mühendislik Teknolojileri’nden Yüksek Mimar Ebru Ademoğulları, yağmur suyu hasadının çevre, kent altyapısı ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Ademoğulları, “Bizim en çok tercih ettiğimiz yağmur suyu, çatıdan gelen sudur çünkü en az kirleticiye maruz kalan kaynak budur. Filtrasyon sistemlerimiz, çatı alanına uygun olarak boyutlandırılır ve kuş pisliği, yaprak gibi atıkları suya karıştırmadan ayrıştırır. Bu sistemler vortex prensibiyle çalışır; kendi kendini temizler, yalnızca yüzde 5'lik suyu temizlik için kullanır ve yüzde 95’i doğrudan depoya gider. Böylece depodaki koku, çamur gibi sorunlar da önlenmiş olur” diye konuştu.

“Kuraklıkla mücadelede büyük avantaj sağlıyor”

Geleneksel yöntemlerle modern teknolojileri karşılaştıran Yüksek Mimar Ebru Ademoğulları, sürdürülebilir çözümlere dikkat çekerek, “Açık sistemlerde UV ışınları nedeniyle su hızla kirleniyor, buharlaşma ile yüzde 30'a varan kayıplar oluyor. Beton depolar ise çatlama riski yüksek ve bakımı maliyetli. Oysa bizim kullandığımız modüler sistemlerde hem üstüne otopark yapılabiliyor, hem de spor sahası. Bu sistemle yer altı sularını da beslemek mümkün. Bizim önerdiğimiz çözümlerle suyu yerinde toplamak, filtrelemek ve tekrar kullanmak hem çevresel hem ekonomik anlamda çok daha anlamlı” dedi.