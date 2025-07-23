Sürdürülebilir yarınlara genç zihinlerle yolculuk

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel karbon emis­yonlarının yüzde 75’inden sorumlu olan enerji sektöründe, bir­kaç gigatonluk azalma dahi iklim hedeflerine ulaşmada kritik rol oynuyor. Yenilene­bilir enerji pazarının geliş­mesi gezegenin geleceği için umut vaat etse de, emisyon sıralamasında henüz istenen düşüşün yaşanmaması, sek­törün dönüşüm sürecini ta­mamlayan diğer gereklilik­leri daha önemli kılıyor. Tam da bu noktada devreye sosyal dönüşüm giriyor.

Çünkü dö­nüşümü başarıyla tamamla­mak için işçilerin ve toplum­ların da bu sürece adil ve kap­sayıcı şekilde dahil olması, sosyal sorumluluk projeleri­nin geliştirilerek hayata geçi­rilmesi önem kazanıyor.

‘Keşfet ve Yeniden Tanım­la’ mottosundan hareketle ODAŞ People projesini ha­yata geçiren Odaş Elektrik de 2010 yılından bu yana pu­sulasının yönünü gençle­re çevirerek, değer yaratan nesillerin yetişmesine kat­kı sunmayı amaçlıyor.

Pro­jenin interaktif bir platform olma özelliği taşıdığını belir­ten ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Tasarım, makale, fotoğraf gibi çeşitli kategorilerde dü­zenleyeceğimiz yarışmalar­la gençleri hem bireysel ge­lişimlerine katkı sağlayacak hem de toplumsal farkında­lık yaratacak fikirler üretme­ye teşvik etmeyi hedefledik. Gençlerle birlikte öğreniyor, hayal kuruyor ve yenilikleri keşfediyoruz” dedi.

Daha fazla gence ulaşma hedefi

ODAŞ olarak gençlerin yalnızca akademik başarı­larına değil; hayal gücüne, üretme arzusuna ve fark­lı düşünme cesaretine yatı­rım yaptıklarının altını çi­zen Aydınlar, “ODAŞ People, sürekli gelişen ve gençlerin dinamizmiyle büyüyen bir platform. Diğer bütün proje­lerimizde olduğu gibi bu pro­jemizde de değer odaklı yak­laşım benimsiyoruz.

İSG te­malı bu yarışmayla başladık ama önümüzde pek çok fark­lı temada birlikte üretip fark yaratacağımız yeni projeler var. Olabildiğince çok gen­ce ulaşmak ve onlarla birlik­te toplumsal dayanışma ve gelişime katkı sağlamak is­tiyoruz. ODAŞ People kap­samında, ilk yarışmamız için web site yapımı, iletişim sü­reçleri ve ödüller dahil yakla­şık 1 milyon TL’lik bir kaynak ayırdık” bilgisini verdi.

“Klasik yetenek tanımları, yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyor”

Gençlerdeki yetenek açığı sorununa ilişkin değerlen­dirmede bulunan Yasemin Aydınlar, “Eskiden teori ile pratik birbirini besler, eği­timden çıkan bir birey iş dün­yasına daha hazırlıklı adım atardı. Bugün ise teknolo­jinin baş döndürücü hızıy­la birlikte, teorinin pratikle uyum sağlaması her zaman­kinden daha fazla çaba ge­rektiriyor. Klasik yetenek ta­nımları bu yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyor.

Bu uyumsuzluk, gençlerin po­tansiyellerini hayata geçir­melerinde ciddi bir bariyer oluşturuyor. Bu durumun sürdürülebilirlik açısından önemli riskleri var. Yeni ne­sil teknolojilere, değişen iş yapış biçimlerine ve küresel rekabete ayak uyduramayan bireyler, yalnızca kendi geli­şimlerini değil; içinde bulun­dukları kurumları, sektörleri ve hatta ülkeleri de yavaşla­tabilir. Yani bireysel bir ek­siklik gibi görünen bu sorun, aslında toplumsal bir dönü­şüm engeline evrimleşme riski taşıyor” diye konuştu.

“Toplumsal faydaya önem veriyoruz”

Çalışanların gönüllülük esasıyla toplumsal fayda sağ­layan işlerde yer almasına özel önem gösterdiklerini de belirten Aydınlar, “ODAŞ Pe­ople Gönüllüleri Programı­mızla 3 yılda 21 ayrı projede 2 bin 500 saat gönüllülük sa­atine ulaştık. TOHUM Otizm Vakfı, KAÇUV, AFAD, KEDV gibi sivil toplum kuruluşla­rıyla iş birliği yaparak, sosyal kampanyalarda aktif rol al­dık. Gönüllük atılımımız tak­dir de gördü. 2023 yılında, DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen ve özel sektör, kamu ile yerel yönetimlerin başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarını ödüllendiren ‘Toplumsal Fayda Ödülleri’ kapsamında Kurumsal Gö­nüllülük kategorisinde ödül sahibi olduk.

Öte yandan, 2024 yılında ERA Research & Consultancy ile gerçekleştir­diğimiz ‘Zirveye Doğru İtiba­rın Yol Haritası’ araştırması ile TÜAD tarafından düzenle­nen Baykuş Ödülleri’nde yap­tığımız araştırma sonucuna dayanarak aldığımız aksiyon­larla ‘İtibarlı Baykuş Ödülü’ dalında Gümüş Baykuş Ödü­lü’ne layık görüldük. Bu ödül de itibar ve sosyal paydaş yö­netimindeki başarımızı orta­ya koyuyor” dedi.

“Bir fotoğraf karesi yüzlerce kelimenin yerini alabiliyor”

‘Dikkat Fikir Çıkabilir’ sloganıyla başlattıkları ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ temalı proje ile bu alana yeni bakış açıları sunmayı hedeflediklerini belirten ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Gençlerin yaratıcı zihinleri, değişen dünya algısı, gelişime ayak uydurma reflekslerinin, büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Çünkü değişim en başta zihinde başlıyor, bazen yüzlerce kelimenin anlatamadığını tek bir fotoğraf karesi bilinçlere yerleştirebiliyor. Öte yandan, Dikkat: Fikir Çıkabilir! Afiş Tasarım Yarışması kısa sürede gençlerin ilgisini üzerine çekti ve yarışmamıza birbirinden etkili çalışmalar gönderildi.29 Haziran 2025 olan son başvuru tarihimizi yoğun ilgiden dolayı 11 Temmuz 2025’e uzattık. Jüri değerlendirme toplantımız da 16 Temmuz 2025’te gerçekleşti. Yarışmamıza 200’ün üzerinde öğrenci afiş tasarımı ile katıldı. Sonuçları 1 Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz ödül töreninde duyuracağız” diye konuştu.