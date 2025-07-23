Sürdürülebilir yarınlara genç zihinlerle yolculuk
Enerji sektöründeki değişimin toplumsal ayağını güçlendirmeye odaklanan ODAŞ Elektrik, hayal gücüne yatırım yapıyor. Genç yetenekleri üretkenlik ve sosyal fayda ekseninde buluşturan ODAŞ People projesi ile sürdürülebilir dönüşümün toplumsal boyutuna ışık tutmayı amaçlayan şirket, projeye 1 milyon TL’lik kaynak ayırdı.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel karbon emisyonlarının yüzde 75’inden sorumlu olan enerji sektöründe, birkaç gigatonluk azalma dahi iklim hedeflerine ulaşmada kritik rol oynuyor. Yenilenebilir enerji pazarının gelişmesi gezegenin geleceği için umut vaat etse de, emisyon sıralamasında henüz istenen düşüşün yaşanmaması, sektörün dönüşüm sürecini tamamlayan diğer gereklilikleri daha önemli kılıyor. Tam da bu noktada devreye sosyal dönüşüm giriyor.
Çünkü dönüşümü başarıyla tamamlamak için işçilerin ve toplumların da bu sürece adil ve kapsayıcı şekilde dahil olması, sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilerek hayata geçirilmesi önem kazanıyor.
‘Keşfet ve Yeniden Tanımla’ mottosundan hareketle ODAŞ People projesini hayata geçiren Odaş Elektrik de 2010 yılından bu yana pusulasının yönünü gençlere çevirerek, değer yaratan nesillerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.
Projenin interaktif bir platform olma özelliği taşıdığını belirten ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Tasarım, makale, fotoğraf gibi çeşitli kategorilerde düzenleyeceğimiz yarışmalarla gençleri hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de toplumsal farkındalık yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmeyi hedefledik. Gençlerle birlikte öğreniyor, hayal kuruyor ve yenilikleri keşfediyoruz” dedi.
Daha fazla gence ulaşma hedefi
ODAŞ olarak gençlerin yalnızca akademik başarılarına değil; hayal gücüne, üretme arzusuna ve farklı düşünme cesaretine yatırım yaptıklarının altını çizen Aydınlar, “ODAŞ People, sürekli gelişen ve gençlerin dinamizmiyle büyüyen bir platform. Diğer bütün projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de değer odaklı yaklaşım benimsiyoruz.
İSG temalı bu yarışmayla başladık ama önümüzde pek çok farklı temada birlikte üretip fark yaratacağımız yeni projeler var. Olabildiğince çok gence ulaşmak ve onlarla birlikte toplumsal dayanışma ve gelişime katkı sağlamak istiyoruz. ODAŞ People kapsamında, ilk yarışmamız için web site yapımı, iletişim süreçleri ve ödüller dahil yaklaşık 1 milyon TL’lik bir kaynak ayırdık” bilgisini verdi.
“Klasik yetenek tanımları, yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyor”
Gençlerdeki yetenek açığı sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Yasemin Aydınlar, “Eskiden teori ile pratik birbirini besler, eğitimden çıkan bir birey iş dünyasına daha hazırlıklı adım atardı. Bugün ise teknolojinin baş döndürücü hızıyla birlikte, teorinin pratikle uyum sağlaması her zamankinden daha fazla çaba gerektiriyor. Klasik yetenek tanımları bu yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyor.
Bu uyumsuzluk, gençlerin potansiyellerini hayata geçirmelerinde ciddi bir bariyer oluşturuyor. Bu durumun sürdürülebilirlik açısından önemli riskleri var. Yeni nesil teknolojilere, değişen iş yapış biçimlerine ve küresel rekabete ayak uyduramayan bireyler, yalnızca kendi gelişimlerini değil; içinde bulundukları kurumları, sektörleri ve hatta ülkeleri de yavaşlatabilir. Yani bireysel bir eksiklik gibi görünen bu sorun, aslında toplumsal bir dönüşüm engeline evrimleşme riski taşıyor” diye konuştu.
“Toplumsal faydaya önem veriyoruz”
Çalışanların gönüllülük esasıyla toplumsal fayda sağlayan işlerde yer almasına özel önem gösterdiklerini de belirten Aydınlar, “ODAŞ People Gönüllüleri Programımızla 3 yılda 21 ayrı projede 2 bin 500 saat gönüllülük saatine ulaştık. TOHUM Otizm Vakfı, KAÇUV, AFAD, KEDV gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, sosyal kampanyalarda aktif rol aldık. Gönüllük atılımımız takdir de gördü. 2023 yılında, DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen ve özel sektör, kamu ile yerel yönetimlerin başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarını ödüllendiren ‘Toplumsal Fayda Ödülleri’ kapsamında Kurumsal Gönüllülük kategorisinde ödül sahibi olduk.
Öte yandan, 2024 yılında ERA Research & Consultancy ile gerçekleştirdiğimiz ‘Zirveye Doğru İtibarın Yol Haritası’ araştırması ile TÜAD tarafından düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde yaptığımız araştırma sonucuna dayanarak aldığımız aksiyonlarla ‘İtibarlı Baykuş Ödülü’ dalında Gümüş Baykuş Ödülü’ne layık görüldük. Bu ödül de itibar ve sosyal paydaş yönetimindeki başarımızı ortaya koyuyor” dedi.
“Bir fotoğraf karesi yüzlerce kelimenin yerini alabiliyor”
‘Dikkat Fikir Çıkabilir’ sloganıyla başlattıkları ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ temalı proje ile bu alana yeni bakış açıları sunmayı hedeflediklerini belirten ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, “Gençlerin yaratıcı zihinleri, değişen dünya algısı, gelişime ayak uydurma reflekslerinin, büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
Çünkü değişim en başta zihinde başlıyor, bazen yüzlerce kelimenin anlatamadığını tek bir fotoğraf karesi bilinçlere yerleştirebiliyor. Öte yandan, Dikkat: Fikir Çıkabilir! Afiş Tasarım Yarışması kısa sürede gençlerin ilgisini üzerine çekti ve yarışmamıza birbirinden etkili çalışmalar gönderildi.29 Haziran 2025 olan son başvuru tarihimizi yoğun ilgiden dolayı 11 Temmuz 2025’e uzattık. Jüri değerlendirme toplantımız da 16 Temmuz 2025’te gerçekleşti. Yarışmamıza 200’ün üzerinde öğrenci afiş tasarımı ile katıldı. Sonuçları 1 Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz ödül töreninde duyuracağız” diye konuştu.