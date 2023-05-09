Sürdürülebilir yaşam için 23 bin ağaç dikildi
BSH Türkiye, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle 2002’de başlattığı Geleneksel Ağaç Dikim Etkinliği’nin 21’incisini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’ndeki ormanlık alanda 2 bin 23 yeni fidanın dikimi gerçekleştirildi.
BSH Türkiye, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle 2002’de başlattığı Geleneksel Ağaç Dikim Etkinliği’nin 21’incisini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’ndeki ormanlık alanda 2 bin 23 yeni fidanın dikimi gerçekleştirildi. Toplam 23 bin 123 ağacın sonuncusu, geleceğe olan umudu tazelemek üzere depremzede çocukların da katıldığı etkinlikle dikildi. Tekirdağ’da yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla 21 yılda 8 bin 300 ton karbon salımı engellendi.
Etkinlikte konuşan BSH Çamaşır Makinesi Fabrikası Direktörü Serkan Öztürk, “Büyük BSH Ailesi olarak yaralarımızı birlikte sarmak için her gün var gücümüzle çalışmaya, deprem bölgesindeki ihtiyaçları tespit ederek bölgedeki yaşamın sürdürülebilirliğini artırmak ve uzun vadeli çözümler sağlamak üzere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza olan inancımız sonsuz” dedi.
2020’den beri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyoruz
56 yıldır insanı, toplumu ve çevreyi odaklarına alarak her adımla dünyanın geleceği için yatırım yaptıklarını belirten BSH Soğutucu Fabrikası Direktörü İrfan Akın ise “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçları için her gün aynı heyecanla çalışıyoruz. 2020’den beri karbon-nötr olarak faaliyet gösteriyoruz. ‘2030 yılında yüzde 100 yeşil enerji’ hedefimize ulaşma yolculuğumuzda, ‘Gelecek nesillere bıraktığımız dünya, en büyük mirasımız olacak’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Etkinliğimizin 21’inci yılında Çerkezköy’de 23 bin 123’üncü ağacımızı çocuklarımızla beraber dikerek geleceğin korunmasına katkı sağlamak için bulunuyoruz. Yarınlarımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.