Sürdürülebilirliğe 1.7 milyon euro yatırım

24 adet dokuma tezgahı ve 2 adet büküm makinesi yatırımı ile sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli bir adım daha attıklarına dikkat çeken Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Enerji tasarrufu da sağlayacak yeni makine ve ekipman yatırımlarını devreye aldığımızda karbon ayak izini azaltma konusunda da gelişme kaydedeceğiz” dedi.

Sağlanacak kapasite artışıyla birim enerji tüketimi ve teknik firelerin azaltılacağını, böylece maliyetlerin de düşeceğini dile getiren Sürmegöz, “Yaptığımız bu yatırımla enerji verimliliğinde ve birinci kalite kumaş üretim oranımızda da artış bekliyoruz.

Böylelikle müşteri memnuniyeti ve çalışan verimliliği de artırılmış olacak. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atarken, verimlilik düzeyini ve kalitesini yükselterek üretim kapasitesini arttırıyoruz” dedi.

Avrupa’nın en büyük entegre dokuma kumaş üreticisi olarak, yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Mustafa Sürmegöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Stratejik önceliklerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda; güncel teknolojileri kullanarak, ürün ve hizmet sürecinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve bunlardan güç alarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Enerji tasarruflu yeni makine ve ekipman yatırımlarını devreye aldığımızda karbon ayak izini azaltma konusunda önemli gelişme kaydedeceğiz. Gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı bir işletme olarak enerji ihtiyacımızı düşürüp, atıklarımızı azaltacağız.”