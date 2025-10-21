Sürdürülebilirlik reçetesi: 130 yıllık deneyimle karbon hedefi

Küresel kozmetik sek­törü, her yıl milyon­larca ton üretim ya­parak dünya ekonomisine bü­yük katkı sağlıyor. Ancak bu üretim hacmi, aynı zaman­da ciddi bir çevresel yük an­lamına geliyor. Ham madde temini, enerji kullanımı, am­balaj atıkları ve lojistik süreç­leri, sektörün toplam karbon emisyonunu hızla artırıyor.

Kozmetik ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca oluşan kar­bon ayak izi, çoğu zaman tü­keticinin farkında olmadığı bir çevresel maliyet yaratı­yor. Bu nedenle de son yıllar­da sürdürülebilirlik konusu, kozmetik şirketlerinin ajan­dasında giderek daha fazla yer bu­luyor. Ambalajla­rın geri dönüştü­rülebilir hale ge­tirilmesi, enerji verimliliği yatı­rımları ve doğaya duyarlı üretim po­litikaları, sektör genelinde yaygın­laşmaya başladı.

Bu dönüşümün Türkiye’deki ör­neklerinden biri de yerli üreticiler­den biri olan Re­bul Holding. Şir­ket, son yıllarda üretim süreçlerin­de karbon emis­yonunu azaltma­ya, atık yönetimi­ni iyileştirmeye ve sürdürülebilir ambalaj çözümle­ri geliştirmeye yö­nelik adımlar atıyor. Rebul’un bu yaklaşımı, hem yerli hem de küresel ölçekte kozmetik sek­törünün daha çevreci bir yapı­ya evrilmesi yönündeki çaba­ların bir parçası olarak değer­lendiriliyor.

Eczane ile başlayan hikâye

Rebul’ün hikayesi 1895’te Rue de Pera’da başlıyor. Genç Fransız eczacı Jean Cesar Re­boul, İstanbul’un büyüleyici ruhundan ilham alarak Be­yoğlu’nda ‘Grande Pharmacie Parisienne’ adlı eczanesini kuruyor. Yıllar sonra yanında işe başlayan Kemal Müderri­soğlu ile karşılaşmaları, Re­bul Eczanesi’nin doğuşuna dönüşüyor ve Atelier Rebul, bu karşılaşmadan doğuyor. Bugün ise 130 Yıllık mirasıyla İstanbul’dan dünyaya açılan Atelier Rebul, 3 kıtada, 21 ül­kede ve 1.000’in üzerinde lüks perakende zincirinde varlık gösteriyor.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor

Geçtiğimiz hafta 130’un­cu yılını Londra mağazası­nın açılması ile kutlayan şir­ketin hedefi ve yatırımı ise çok. Yatırımlarının merke­zinde ise sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm var. “İki se­ne içerisinde sıfır karbona çok yakın olacağız” diyerek sürdürülebilirlik kapsamındaki ça­lışmalarını anla­tan Rebul Holding Co-CEO’su Kerim Müderrisoğlu, “Üretimlerimizde yüzde 100 yenile­nebilir enerji kul­lanıyoruz. Ayrıca atıklarımızı da li­sanslı yani doğru ellerde dönüşü­me gönderiyoruz. Üretimde kullanı­lan her 4 litre su­yun 3 litresini ye­niden geri kazana­rak döngüsel bir su yönetim modeli oluşturduk. Bu yı­lın sonuna kadar su tüketiminde ek yüzde 10 verimli­lik artışı hedefliyoruz” dedi.

Müşteri servisine yapay zekâ bakacak

Yapay zekâ yatırımlarına çok önem verdiklerinin altı­nı çizen Kerim Müderrisoğ­lu, “Bu alanda 6 tane projemiz var, bu projelere odaklandık. Hatta müşteri servisini artık yapay zekâ ile yapmak üze­reyiz. Call Center’dan satışa

yönlendirmeye kadar yapay zekâ yer alacak. Gündemi­mizde bu var. Bunun dışın­da da cilt bakım ürünleri ya­pan bir marka ile ortak olduk. İsmini henüz veremiyorum, birkaç aya da imzalar atıla­caktır. Hedefimiz konsolide şirket cirosunda her yıl yüzde 21 büyüme, Atalier Rebul ta­rafında ise beş yılda 6 kat bü­yümeyi planlıyoruz” bilgisi­ni verdi.

Yeşil kimya ilkelerine göre üretim

‘Gezegene Teşekkür’ temasıyla yayınlanan ve 2024 çıktılarını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu’na göre Rebul’da kadın istihdam oranı yüzde 63 iken, yönetici pozisyonlarında bu oran yüzde 60. Ayrıca holding bünyesinde 5S, İSG, verimlilik ve kalite konularında çalışan önerilerini ödüllendiren ROSE Projesi uygulanıyor. Yine rapora göre şirket, RSPO sertifikalı palm yağı, FSC sertifikalı kâğıt, mikroplastik içermeyen formülasyonlar kullanıyor ve ambalajlarda geri dönüştürülebilir, biyobozunur ve refill sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Biyoçeşitlilik odaklı Ar-Ge ve doğa dostu üretimi savunduğunu belirten Rebul, yeşil kimya ilkeleri doğrultusunda üretimini gerçekleştiriyor.

“Geçen yıl cironun %2.5’ini Ar-Ge’ye ayırdık”

Dünyada parfüm pazarının her sene yüzde yediye yakın büyüdüğünü söyleyen Müderrisoğlu ailesinin 3.kuşak, şirkette ise 4.kuşak temsilcisi olan Rebul Holding Co-CEO’su Kerim Müderrisoğlu, “Özellikle Türk pazarını son iki senedir takibi bıraktık çünkü TL mi, dolar mı, adet mi konuşacağız kısmında bir karışıklık var. Ama gördüğüm kadarıyla söylüyorum niş parfüm tarafı büyüyor. Biz de yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl cironun yaklaşık yüzde 2.5’ini Ar-Ge’ye ayırdık. Bu sene yüzde 1.25 seviyelerine düşer işler biraz zor ilerlediği için. Çünkü iç tüketim azalıyor ister istemez ve tasarruf tedbirleri alınması gerekiyor. Ciromuzun yüzde 4’üne yakına bir tutarı da teknoloji yatırımlarımıza ayırıyoruz” dedi.