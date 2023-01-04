Sütaş, elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini kendi ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılıyor

Sürdürülebilirliği temel edinerek, ‘Çiftlikten Sofralara’ Entegre İş Modeli ile ‘bireylerin sağlığı ve mutluluğuna’, ‘toplumun gelişimi ve refahına’, ‘çevrenin sürdürülebilirliğine’ katkıda bulunmayı hedefleyen Sütaş, ‘2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nu yayımladı.

Rapora ilişkin açıklamada bulunan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, 2021 yılının Covid-19 pandemisinin günlük hayata etkilerinin belirli ölçüde kontrol altına alındığı bir yıl olduğunu anımsattı. Yılmaz, pandemi nedeniyle ortaya çıkan geri döndürülemez sonuçların da hep beraber deneyimlenmeye devam edildiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Pandeminin belirsizliği, 2022’nin ilk aylarında yanı başımızda gelişen savaş ile birleşince enerji ve gıda arzının ne kadar kırılgan bir yapıda olduğu daha net görüldü. Bunun sonucunda tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümü, dünyanın sürdürülebilirlik ajandasında iklim değişikliğinin yanında daha güçlü biçimde yer almaya başladı.”

Hem arz güvencesi hem de tedarik zinciri entegrasyonu sağlayan ‘Çiftlikten Sofralara’ iş modelinin, tüm bu belirsizlikler ve değişimlerin içinde faaliyetleri kesintisiz sürdürebilmelerini sağladığını vurgulayan Yılmaz, “Özünde sürdürülebilirlik olan iş modelimizle her gün çevreye, topluma ve bireylere katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 11 düşüş gösterdi

Rapora göre, şirket üretim tesislerindeki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 80’i çiftliklerin gübreleri ve fabrikaların organik atıklarından karşılanırken, 2021 yılında sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 11’lik düşüş gösterdi. Sütaş’ın yenilenebilir enerji üretirken salımını önlediği sera gazı miktarı, üretim faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı miktarından yüzde 117 fazla olurken, biyogaz tesislerinin kurulduğu 2013 yılından bu yana da toplam 38 milyon ağacın engelleyebileceğine eşdeğer sera gazı salımının önüne geçmiş oldu.

Hedefinde, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak da olan Sütaş, bu amaçla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da ağırlık verdi. Bu kapsamda, Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesisleri’nde 1 MW gücündeki hibrit GES yatırımını Ocak 2023 itibarıyla devreye almaya hazırlanan şirket; Tire, Aksaray ve Bingöl tesislerindeki çiftliklerinin ve fabrikalarının çatılarına GES kurmak üzere çalışmalara başladı. Öte yandan 10 MW GES yatırım hedefini 25 MW’a yükselten şirket, ısı enerjisi ihtiyacının yüzde 50’si kadar yenilenebilir enerji üretmeyi hedeflediğini duyurdu.

Ürettiği organik ve organomineral gübreyi yem bitkileri yetiştirilen tarlalardaki toprağın organik yapısını iyileştirmede kullanan Sütaş, bu sayede hem ürün verimini hem de toprağın karbon tutma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.