TEV ve Gürok Grubu eğitimde burs fonu için el ele

Projeye ilişkin konuşan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Gürok Grup olarak her gencin fırsat eşitliği ile nitelikli eğitime erişimi sağladığı takdirde ülkemizin dünya çapında daha ileriye taşınacağına inanıyoruz. Bu yüzden eğitime yapılan her katkıyı çok önemsiyoruz” dedi.

Şirketin ‘sınırsız düşün, cesur davran ve iyi yap’ değerleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüttüğünün altını çizen Argat, “Eğitim alanındaki tüm çalışmalarımızı ‘İnsan için iyi yap’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı olarak gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmesi için çalıştıklarını belirten Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ise, burs fonuyla Gürok Grubu’nun birinci sınıftan mezun olana kadar gençlerin yanında olacağını bildirdi.