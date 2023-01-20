TİGEM, karbon nötr çiftlik kuruyor

Mine ATAMAN

Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara sınırlarındaki “Kuş Cenneti Marmara Gölü” son yıllarda iklim değişikliği ve yanlış su kullanımı gibi çeşitli sebeplerden dolayı kuruma noktasına gelmişti. TİGEM’in yüz yıllık deneyimiyle bölgeyi yeniden canlandıracaklarını belirten Gezginç, “Mustafa Kemal Atatürk TİGEM’i, damızlık hayvan yetiştirmek, tohumculuğu geliştirmek ve çiftçiye örnek olunsun diye Anadolu’nun en ücra köşelerine dahi kurdurmuş. Bu misyon çerçevesinde şimdi de karbon nötr çiftlik kurmak için kolları sıvadık. 50 bin dekarlık alanda karbon nötr bir çiftlik kurup bölgeyi tekrar eski ekosistemine dönüştüreceğiz. TİGEM’in yeni nesil çiftliğinde yenilenebilir güneş enerji sistemi kuracağız. Yapılacak gölet ile tarımsal alanlarımız sulanacak” şeklinde konuştu.

Stratejik ürünlere öncelik verildi

İlk ekimlerin yapıldığını ve yeşil enerji ile üretimin gerçekleştirileceği çiftlikte ilk etapta tahıl ve ayçiçeği gibi stratejik öneme sahip bitkilerle çeşitli sebzeler yetiştirileceğini ifade eden Hasan Gezginç “Organik tarım ile üretim gerçekleştireceğiz. Organik tarım yapmak isteyen üreticilere de örnek alanlarla rol model olacağız. Eğitim alanları ile ziyaretçilerin bu çiftliği görmesini sağlayacağız” dedi. TİGEM’in karbon nötr çiftliğinin Türkiye’de bir ilk olacağını söyleyen Gezginç sözlerini şöyle sürdürdü: “TİGEM’in misyonu olan Anadolu çiftçisine örnek olma amacı yeniden gerçekleştirilecek. Bölgede bitme noktasına gelen doğal hayat yeniden kurulacak. Çiftlikte akıllı tarım uygularken aynı zamanda biyoteknoloji tekniklerini de kullanacağız. Gübreler, toprak bakım ve bitki koruma ürünleri organik olacak. Çiftlikte binalar, sulama, enerji gibi tüm alanlarda akıllı sistemler uygulanacak. Bir damla suyumuz da toprağımız da israf edilmeyecek.”

Kuşlar geri gelecek

Marmara Gölü’nün Gediz Havzası’nı sulama amaçlı olarak Gediz Nehri ve Kum Çayı’ndan göle kanallar açılarak oluşturulmuş yapay bir göl olduğunu anlatan Gezginç, “Şimdi yeniden yapay göl oluşturacağız. Gölün çevresinin yeniden kuş cennetine dönmesini arzu ediyoruz. Burası suyun olduğu dönemde sazlıklarla çevrili olan alanda 150 civarında kuş çeşidinin var olduğu bir bölgeydi. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla burası yeniden balıkçıl, yeşilbaş, tepeli pelikan gibi kuşların uğrak noktası olacak” şeklinde konuştu.

“Sertifikalı tohumculukta pazarın yüzde 40’ını karşılayabiliriz”

TİGEM’in aynı zamanda tohumculuk için de çok stratejik bir kurum olduğunu söyleyen Gezginç şöyle konuştu: “Özel sektörün maliyetler ve çeşitli sebeplerle ekmediği pek çok tohumu biz kamu sorumluluğu için hazırlayıp çiftçiyle paylaşıyoruz. Sertifikalı tohum pazarının yüzde 25’ini karşılıyoruz. İhtiyaç halinde yüzde 40’ını karşılama potansiyelimiz var. Münavebeli üretim alanlarında yeni yöntemlerle çok önemli verim artışları sağladık. Ziraat bilimine uygun olacak şekilde her karış toprak 12 ay boyunca tarımsal faaliyetin bir parçası olarak kullanılıyor. Karbon nötr çiftlik, iklim değişikliği ile mücadele eden tarım için de önemli bir proje, tüm sektör paydaşlarına önemli bir örnek olacak.”