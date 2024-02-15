Tohum topu projesi ile taşrada yaşayan kadınlar doğayı koruyor

Tohumların doğada çimlenmelerine kadar geçen sürede; aşırı soğuk, sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi dış etkenlerden korunmaları amacıyla tohum topları kullanılıyor. Tohum topu; bir tohumun etrafının kil, humuslu toprak ve tohumun verimliliği için farklı minerallerin yer aldığı bir karışımla kaplanması sonucu meydana gelen toplardır.

Arabica Coffee House, 100 Yılın Tohumları adını verdiği projesiyle sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atıyor. #100YılınTohumları etiketiyle Instagram üzerinden Arabica kahve paylaşımı yapan her bir kahve sever adına bir tohum toprakla buluşuyor. Kullanıcılar, yapılan paylaşım sonrasında kendilerine özel ekilen tohumların büyüme süreçlerini de izleme imkanına sahip oluyor.

“Tohum topları ile kadınların ellerinden doğaya nefes”

Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, “İklim krizi, özellikle taşra bölgelerinde yaşayan insanları derinden etkileyen bir gerçeklik haline geldi. Biz de Arabica Coffee House olarak, sadece kahve satmakla kalmayıp, işimizin toplumsal sorumluluğunu da üstleniyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için fark yaratıp öncü olmak adına adımlar atıyoruz, çünkü biliyoruz ki dünyanın değişmek ve iyileşmek için bize ihtiyacı var. Projemizin odak noktasında, iklim krizinden etkilenen öncelikli ekim sahalarına yakın köylerde yaşayan insanlar bulunuyor. Bu köylerdeki kadınlara özel olarak hazırlanan eğitim programları ile tohum topu üretimi öğretiliyor. Bu sayede, kadınlar sadece gelir elde etmekle kalmıyorlar; aynı zamanda doğayı korumaya da katkıda bulunuyor. 100 Yılın Tohumları kampanyamız ile kadınların toplumdaki rollerini güçlendirmeye de katkıda bulunmak istiyoruz. Hep birlikte, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Arabica Coffee House bu proje ile topluma ve çevreye katkıda bulunan bir kuruluş olarak kendini konumlandırmayı amaçlıyor. Arabica Coffee House, tüm kahve severleri #100YılınTohumları etiketiyle Instagram üzerinden Arabica kahve fotoğrafı paylaşımı yapmaya ve bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyor. Paylaşım yapan kişiler adına tohumlar toprağa ekiliyor. Kullanıcılar tohumlarının büyüme sürecini ise uygulama üzerinden takip etme fırsatı yakalayacak.