Toprak ve su kaynakları teknolojiyle korunacak

Yeni Orta Vadeli Prog­ram (OVP) ile tarımda verimlilik artırılacak. OVP’ye göre, tarımda verim­lilik artışının sağlanması için kaynakların etkin kullanımı ile modern tarım teknoloji uy­gulamalarının yaygınlaştırıl­ması sağlanacak.

Üretim planlamasının et­kinleştirilmesi ve sektörün sanayi ile etkileşiminin güç­lendirilmesi yoluyla, verim­lilik artışı ve üretim kapasi­tesinde sağlanacak iyileşme ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunu­lacak. Bu kapsamda, tarım­sal üretimde verim artışı, iş­lenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve sulanabilir alanların genişle­tilmesi yoluyla tarımsal üre­tim artırılacak.

Kullanılmayan tarım arazi­lerinin üretime kazandırılma­sı amacıyla üst üste 2 yıl işlen­meyen tarım arazileri, coğra­fi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenecek ve şartları uygun çiftçilere kiralanacak.

Üretim planlamasında iklim senaryoları dikkate alınacak

Tarım ve sanayi etkileşimi­nin güçlendirilmesi amacıy­la sözleşmeli üretim destek­lenerek, yaygınlaştırılacak ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik en­tegre yatırım modelleri teşvik edilecek.

Jeotermal kaynakla­rın yanı sıra rüzgar, güneş ve bi­yokütle gibi yenilenebilir ener­ji kaynaklarının da kullanıla­cağı organize tarım bölgeleri (OTB) başta olmak üzere, ta­rımsal kümelenme uygulama­ları etkinlik gözetilerek yaygın­laştırılacak. Tarımda toprak ve su kaynaklarını daha etkin kul­lanmak amacıyla teknoloji kul­lanımı geliştirilecek, topraksız ve dikey tarım gibi uygulama­lar yaygınlaştırılacak. Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar önceliklen­dirilecek ve finansman imkan­ları yeni modellerle artırılacak. Tarımsal desteklerin etkinli­ğinin artırılması yönünde, ge­rekli çalışmalar sürdürülecek.

Küçük ölçekli işletmelerin pa­zara erişiminin artırılması ve üretici örgütlerinin etkinliği­nin güçlendirilmesi amacıyla üretici örgütlenmesi destek­lenecek, örgütlenme modelle­ri geliştirilecek. Etkin tarımsal arazi yönetimi, rekolte tahmini ve üretim planlamasının yapıl­masında, tarım bilgi sistemle­rinden en yüksek seviyede ya­rarlanılabilmesi için yazılım ve donanım altyapısı geliştiri­lecek. Bitkisel üretim planla­ması arz ve talep dengesi, iklim senaryoları, bölgesel verimli­lik analizleri ve stratejik ürün­lerde yeterlilik oranları dikkate alınarak uygulanacak.

Afetlere karşı erken uyarı sistemi geliyor

İklim değişikliği etkileriyle, sayısında ve şiddetinde artış yaşanan taşkın, kuraklık gibi afetlerden kaynaklı zararlar azaltılacak, tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek. Kırsal alanların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde başta gençlerin ve kadınların tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla mesleki eğitim programları uygulanacak ve teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilecek. Mera alanlarının korunması, yönetimi, tekniğine uygun otlatma ile sürdürülebilirliği sağlanacak, ıslah edilen mera, yaylak ve kışlak alanları artırılacak.