TSKB Türkiye Yeşil Fonu'nu kuruyor

Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında kalkınması yolunda harekete geçen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Yeşil Fonu kuracağını duyurdu. Proje kapsamında kurulacak fonun, ülkemizde ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olacağına dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2026'ya kadar yalnızca emisyon raporlaması şeklinde ilerleyecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) başlangıç döneminin Türkiye'deki şirketler için önemli bir hazırlık süreci niteliği taşıdığını belirtti. Bilgiç, "Şirketlerin dönüşüme hazırlanmak için 2026'ya kadar daha yeşil ve sürdürülebilir üretim seçeneklerini ciddi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, AB'ye ihracat yapmak isteyen şirketler ilave mali yükümlülüğe maruz kalacaklar" dedi.

İklim Kanunu hazırlıkları devam ediyor

İklim Kanunu hazırlıklarının hızla devam ettiğini aktaran Bilgiç, yakın zamanda ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Bilgiç, “Bu alana 30 yıldır yatırım yapan bir banka olarak müşterilerinin bu yolculuğunda yetkin bir iş ortağı konumunda bulunuyoruz. TSKB, müşterilerini dönüştürmeye başlamadan önce kendini dönüştürmeyi başarmış bir kurum” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe ayrılan fon oranı yüzde 85

Yenilenebilir enerji, verimliliği ve döngüsel ekonomiyi de içine alan sürdürülebilirlik temalı global fonlarının oranının yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirten Bilgiç, “Müşterilerimizi finansman olanaklarının yanı sıra danışmanlık kasımızla da besliyoruz. TSKB'den kredi alan her bir müşteri aynı zamanda dünya standartlarında bir sürdürülebilir finansman ekosistemine giriş yapmış oluyor. . Yakın zamanda Sustainalytics tarafından verilen ÇSY risk notumuzla Türkiye'de ilk, dünyada ise ilk 9 kalkınma bankası arasında yer alıyoruz. Global bankalar liginde ise 10. sıradayız" ifadelerinde bulundu.

Hedefler için sürdürülebilir finansmana erişim kritik

TSKB Genel Müdürü Bilgiç, sürdürülebilir finansmana erişim için firmaların, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi global kabul görmüş sürdürebilirlik hedeflerine uyumlanmasının kritik önem taşıdığının altını çizen Murat Bilgiç, “Mevcut üretim hattında yapılacak yatırımla enerji, su ve kaynak verimliliğinin sağlanması, döngüsel ekonomi ve atık yönetimine ilişkin yol haritası ve aksiyon planının belirlenmesi gerekiyor” diye ekledi. Türkiye Yeşil Finans Projesi'nin 9 Kasım'da Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını anımsatan Murat Bilgiç, yakın zamanda da konuyla ilişkili kredi anlaşmasını imzalamayı hedeflediklerini belirtti.

Şirketlere sermaye yatırımı sağlanması amaçlanıyor

TSKB tarafından alınacak 155 milyon dolar tutarında kredi ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ aracılığıyla bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulacağının bilgisini veren Bilgiç, “Projenin amacını ülkemizdeki firmaların yeşil dönüşümünü desteklerken, sermaye piyasaları yolu ile iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini ve miktarını artırmak olarak tanımlayabiliriz. Fon aracılığıyla firmalara sermaye yatırımı sağlarken özel sektör sermayesini de harekete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projenin büyüklük hedefi 405 milyon dolar

Dünya Bankası kredisini kullanılarak kurulacak fon kapsamında, yatırım yapılacak firmalar düzeyinde ilave 250 milyon doları özel sektör sermayesinin sağlanması, böylelikle sermaye niteliğindeki proje büyüklüğünün 405 milyon dolar tutarına ulaşmasının hedefleniyor.

Çarpan etkisi tutardan yukarı olacak

Fondaki bu kaynak firmalarının kredi olarak değil, sermaye olarak aktarılacağını ekleyen Murat Bilgiç, “Çarpan etkisinin bu tutardan çok daha yukarıda olacağını ve ülkemize yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Diğer bir ifadeyle bu fon, yatırım yapılacak şirketlere büyüme sermayesi sağlayarak şirketlerin borçlanma kapasitesini artıracak ve büyüme potansiyeli olan firmaları bu kapsamda da destekleyecek" dedi.