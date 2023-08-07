Tüm okyanuslarda sular ısındı! Sıcaklık rekor seviyeye ulaştı

Gezegenimiz, küresel ısınmanın tehdidi altında. İklim değişiklikleri artık dünyanın her bir köşesinde farklı etkileriyle karşımıza çıkıyor. Dünya, en zorlu yıllarından birini yaşarken, okyanuslar da yaşanan sıcaklığın etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Copernicus İklim Değişikliği (C3S) verilerine göre dünya okyanuslarının ortalama yüzey sıcaklığı geçtiğimiz hafta 20.96 C’ye yükseldi. Bu sıcaklık bugüne kadarki en yüksek seviye oldu. Bundan önceki rekor sıcaklık ise 2016 yılında 20.95 C olarak ölçülmüştü.

Sular jakuzi sıcaklığına ulaştı

Su sıcaklığında dünya rekoru ise geçtiğimiz hafta Akdeniz’de yaşandı. Denizde 28.71C ile bugüne kadarki en yüksek yüzey sıcaklığı kaydedilirken, Florida Keys çevresindeki sular ise 38C’nin üzerine çıkarak jakuzi sıcaklığına ulaştı. Sıcaklıklara ilişkin uyarıda bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 28 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada Kuzey Atlantik’in bugüne kadarki en sıcak bölge olabileceğini açıklamıştı.

Elde edilen verilere göre eylül ayının önceki rekorlara kıyasla daha sıcak olacağına dikkat çekiliyor. Öte yandan IPCC de denizlerdeki ısı dalgalarının 1982 ile 2016 yılları arasında ölçülen frekansın iki katına çıktığını söyleyerek, 1980’li yıllardan bu yana hem daha uzun hem de daha yoğun frekans olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, bu durumun, gezegen için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Konuya ilişkin BBC’ye açıklamada bulunan C3S'den Dr Samantha Burgess, "Fosil yakıtları ne kadar çok yakarsak, okyanuslar tarafından o kadar fazla fazla ısı çekilecek, bu da onları stabilize etmek ve bulundukları yere geri getirmek için o kadar uzun süreceği anlamına geliyor" dedi.

Isınma devam ederse neler olur?

İklimin düzenlenmesinde büyük bir rol sahibi olan okyanuslar, ısıyı emerek, hava koşullarını yönlendirir ve karbon yutağı görevi görür. Sıcaklığın bu kadar artıyor oluşu ise okyanusların bu görevini gerçekleştirmesini önemli ölçüde olumsuz etkiler. Böylece yükselen sıcaklık, sera gazı miktarında artışa yol açan karbondioksit emmesine engel olur. Suların ısınmasının diğer bir etkisi ise buzların eriyerek deniz seviyesi yükselme şiddetini artırması şeklinde gerçekleşir. Bu yüksek okyanus sıcaklıkları ise kasırga, fırtına gibi aşırı hava olaylarına artışa neden olur.

Denizdeki yaşamı da etkiler

Okyanus sıcaklıklarının artışı, denizdeki yaşamı da olumsuz etkiler. Balinaların yanı sıra bazı balık türlerinin daha soğuk sulara göç etmesi, besin zincirinde de bozulmalara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra Florida kıyılarındaki resiflerle mercanlar da artan sıcaklık sebebiyle risk altına girer.

Okyanuslar yeşile dönüyor

İklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki diğer bir etkisi de suyun renginde yaşandı. NASA uydu verilerine göre son 20 yılda okyanusların yüzde 56’sının renginin maviden, yeşile doğru renk değiştirdiği gözlemlendi. Yaşanan değişikliklerin özellikle ekvatora yakın tropikal bölgelerde daha belirgin olduğu belirtildi.