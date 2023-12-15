‘Türkiye Akdeniz Hub’ı kuruluyor

Derya ÖZGÜR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Akdeniz'deki deniz kirliliği ile mücadelede ortak bir güç oluşturmak amacıyla, "Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu" kapsamında ‘Türkiye, Akdeniz Hub'ının Kurulmasına yönelik çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ekonomi Platformu da katkı sağladı. Çalıştayın ilk oturumunda konuşan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, son yıllarda özellikle denizler üzerindeki iklim değişikliği ve kirlilik başta olmak üzere istilacı türler ve aşırı avlanmanın yoğunluğuna dikkat çekerek deniz ekosistemindeki yıpranmanın ekonomiye de benzer şekilde yansıdığını söyledi.

Çalıştayın amaç ve hedeflerine ilişkin bilgi veren Salihoğlu, “Denizlerden faydalanırken özellikle bilimsel ve inovasyona dayalı çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Akdeniz Hub’ı altında yapılacak çalışmaların çözüm odaklı, bilim tabanlı ve yenilikçi fikirlere dayalı olması odak noktamız. Bunun için de Akdeniz Hub’ı altında araştırmacılarımız, politika yapıcılar, endüstri liderleri ve yerel topluluklar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Özellikle turizm, su ürünleri ve taşımacılık sektörlerinde teknolojilerin geliştirilmesi, sosyal inovasyonların üretilmesi, iş modelleri ve sürdürülebilirlik uygulamalarını desteklemek için ortak finansman yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Eylem birliğine ihtiyaç var

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da, doğanın zenginliklerinin kullanılmasında sorumluluklarının bilincinde olduklarına vurgu yaparak, sanayiciden çiftçiye, yerel yönetimlerden kamuya, balıkçılardan deniz taşımacılarına ve turizmcilere kadar herkesin doğayı koruması ve eylem birliği içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Çakır, “Mersin'in bütünsel bir hedefinin olması, kentin bu konuda ortak bir mutabakat belgesi olması gerekmektedir. Bu hedefe yönelik ise, 326 kilometrelik sahili ile Mersin özelinde su ve denizden başlamak en doğru adım olacaktır. Çünkü, su hayattır ve hayatın kaynağıdır.

Diğer tüm konular suyun ve denizlerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Mersin dinamikleri olarak daha önce bu konuda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüyle, Mersin Büyükşehir Belediyemizle ve Mersin Deniz Ticaret Odamızla birçok kez bir araya geldik. Ancak Mersin bu konuda daha bütünsel ve birlikte hareket etmek zorundadır. Hedefimiz Türkiye Akdeniz Habı’nın kurulmasıdır” dedi.

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Hakan Öztürk ise, Avrupa Birliği'nin “Okyanuslar ve Suların Restorasyonu” misyonu doğrultusunda yapılacak Akdeniz Hub’ı ile ilgili çalışmalarda Mersin Üniversitesi’nin de yer alacağını belirterek gelecek nesillere temiz denizler ve temiz sular bırakmanın önemine işaret etti.

Gelecek nesillere temiz denizler bırakılmalı

MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, oda olarak temiz deniz konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. Yaşamın sürdürülebilmesinde kilit rol oynayan deniz ve okyanusların insan faaliyetleri ve iklim değişikliği baskısı altında olduğunu kaydeden Lokmanoğlu, okyanuslarda su sıcaklıklarının artmasından deniz seviyelerinin yükselmesine, asitlenme ve kirlilik artışından ekosistemin bozulmasına kadar birçok tehdit altında olduğunu dile getirdi. Bu bozulmalara çözüm üretilmemesi durumunda geri dönüşü olmayan sıkıntılar yaşanacağına işaret eden Lokmanoğlu, çözümün de küresel işbirlikleri ve kararlılık gerektirdiğini vurguladı.

“Ancak bugün burada olduğu gibi yerel ve bölgesel çabalar ve işbirliklerinin de sorunların hafifletilmesinde önemli rol oynayacağına inanıyorum” diyen Lokmanoğlu, “denizlerin temizliği birlikte hareket ettiğimiz durumlarda sonuç alınacak bir hedef. Bu nedenle buradaki birlikteliği önemsiyor, etkili stratejiler ve ortak çözümler bulabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre politikalarının önemi büyük

Çalıştayın, Türkiye’de Akdeniz uygulamalarının ele alındığı ikinci oturumunda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin’de deniz ekosistemini korumak ve kirliliğin önüne geçmek için sürdürdükleri faaliyetleri aktardı. Halisdemir, Mersin'in sahip olduğu doğal güzellikleri koruma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, deniz ekosistemini tehdit eden unsurlara karşı kararlı mücadele verdiklerini belirtti.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler arasında, kıyı temizliği, atık yönetimi, deniz suyu kalitesi izleme ve bilinçlendirme kampanyalarının bulunduğunu ifade eden Halisdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu politikalarının, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.