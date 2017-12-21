Türkiye’den 3 sosyal girişim 40 bin euroya aday

21 Aralık 2017

Allianz Grubu’nun Impact Hub’la işbirliği çerçevesinde desteklediği, çocuklar ve gençler için sosyal faydaya odaklanan programda finale kalan sosyal girişimler belirlendi. Türkiye’den Reflect, Bin- Yaprak ve Scode, yatırıma hazır ilk 10 sosyal girişim arasına girme başarısını gösterdi. Kazanan sosyal girişimci uluslararası yatırımcılarla buluşacak ve 40 bin euronun sahibi olacak.

Sigorta ve finansal varlık şirketlerinden Allianz, geçtiğimiz aylarda çocuklar ve gençler için sosyal faydaya odaklanan ‘Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek’ programı kapsamında etki odaklı global bir ağ olan Impact Hub’la işbirliği yapmıştı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Malezya ve Brezilya’da ilk kez hayata geçirilen program kapsamında finale kalan 10 sosyal girişim, gençleri etkileyen sosyal sorunlara odakları ve bu sorunların çözümü için harcadıkları çaba göz önünde bulundurularak belirlendi. Türkiye ve Almanya’dan 3’er, Brezilya ve Malezya’dan da 2’şer sosyal girişim gelecek 6 ay içinde, Impact Hub ve Allianz mentorları ve eğitimcilerinin yürütücülüğünde, iş modelleri, stratejileri ve ekiplerine ilişkin sistemli bir değerlendirme ve geri bildirim sürecine girerek, büyüme ve yatırım planlarını oluşturacak. Programa katılan girişimler, ayrıca 40 bin euro değerindeki Allianz Gelecek Nesiller Ödülü’nü kazanmak için 15 Haziran 2018 tarihinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek yatırımcı gününe katılacak.

Şampiyon, geleceğe olumlu etki etmek isteyen girişimciler

2016 yılında sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik stratejisini ve modelini hayata geçiren Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, “Stratejimizde önleyici çözümler ile girişimcilik ve inovasyona odaklandık. İyi bir çevre, iyi bireyler, iyi kurumlar ve iyi bir toplum hedefini şirket faaliyetlerimizin odağına aldık. Eğitimden sağlık ve cinsiyet eşitliğine kadar birçok önemli sosyal soruna çözüm arayan girişimcileri merkezine alan bu programın ilk aşamasına yapılan 100’den fazla başvuru bizi çok mutlu etti. Mülteci sorunu, doğa dostu imalat, profesyonel yaşamda kadını güçlendirmek ve çocuklara kodlamayı sevdirme hedefl eri finale kaldı. Programın uluslararası finalinde kim kazanırsa kazansın, bizce geleceğe olumlu bir etki yaratma arzusu şampiyon olacak” dedi.

Türkiye’deki sosyal girişimlerin rekabet potansiyeli yüksek

Sosyal girişimciliğin dünyada ve ülkemizde her geçen gün önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıktığını vurgulayan Impact Hub’ın İstanbul ayağının kurucu ortağı Semih Boyacı ise “Son yıllarda ülkemizde doğru destek mekanizmalarıyla etkisini büyütme ve daha çok insan için değer yaratma potansiyeline sahip girişim sayısı önemli bir seviyeye ulaşmış durumda. Bununla beraber sosyal girişimcileri yatırıma sistematik bir şekilde hazırlayacak ve uygun yatırımcılarla buluşturacak mekanizmaların eksikliğini görüyoruz. Impact Hub olarak Allianz’la birlikte global ölçekte tasarladığımız ve Türkiye dahil 4 ülkede uygulanmakta olan ‘Yatırıma Hazırlama Programı’ tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Program kapsamında seçilen 10 girişim arasında Türkiye’den de 3 başarılı girişimin olması bizi çok heyecanlandırdı. Bu Türkiye’den sosyal girişimlerin global pazarlardaki rekabet potansiyelinin bir göstergesi” yorumunu yaptı.