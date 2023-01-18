UEDAŞ’ta projeler Pwire ile dijital platforma taşınıyor

Uygulama ile zamandan ve kâğıt baskı süreçlerinden tasarruf edilerek sürdürülebilir üretime katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir iş modeli ve çevreci uygulamalar temelinde çalışmalara imza atan UEDAŞ, mevcut sistemin ortaya çıkardığı zorlukları ortadan kaldırmanın yanı sıra kullanıcılarına ve iş ortaklarına kolaylık sağlamak adına elektrik tesisat proje süreçlerini UEDAŞ Pwire ile dijitale aktardı.

Kâğıt baskı sürecinde tasarruf sağlanacak

Proje müelliflerinin çizim esnasında dinamik hesaplar yapabilmesi ve teknik verileri kolay bir şekilde takip edebilmesi adına devreye alınan Pwire Elektrik Tesisatı Tasarım Programı ile mimari sadeleştirme, linye analizi, kolon şeması, güç-akım hesabı, gerilim düşümü hesabı, topraklama hesabı, enerji odası hesabı, kablo bacası hesabı gibi vakit gerektiren işlemlerin, müellifin UEDAŞ Pwire’da çizdiği proje üzerinden okunarak otomatik olarak yapılabileceği belirtildi.

Elektrik proje onay süreçlerini dijitalleştirerek, proje müelliflerinin işletmelere gitmek zorunda kalmadan elektrik projelerinin hem zamandan hem de mekândan bağımsız olarak hızlı bir şekilde onaylatabilme imkanının sağlandığı programda, ayrıca ek emek ve zaman kaybının önüne geçmek, kâğıt baskı süreçlerinden tasarruf etmek gibi e-arşiv oluşturulmanın da hedeflendiği bildirildi.