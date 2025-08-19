Uluabat Gölü’nde sıfır kirlilik yolculuğu başlıyor

Çevre ve doğa dostu ça­lışmalar yürüterek Bursa’nın daha yaşa­nabilir ve sürdürülebilir bir kent olmasını hedefleyen Bü­yükşehir Belediyesi, uluslara­rası projelerde de yer alarak sağlıklı kent çalışmalarına katkı sunuyor. Bu kapsamda ODTÜ iş birliğiyle ‘ULU‑NA­TURE: Uluabat Gölü’nde Do­ğa Tabanlı Çözümlerle Sıfır Kirlilik Yolculuğu’ projesini hazırlayan Büyükşehir Bele­diyesi, Avrupa Birliği destekli ProCleanLakes çağrısına baş­vuruda bulundu.

Avrupa’nın doğal göllerinde doğa temelli çözümlerle (NbS), dijital 4.0 teknolojileri ve döngüsel eko­nomi yaklaşımlarıyla ekosis­tem restorasyonu ve koruma modelleri geliştirmeyi amaç­layan projede sonuçlar açıkla­nırken, Büyükşehir Belediye­si hibe desteği alan 3 kurum­dan biri olmayı başardı.

Uluabat Gölü’nde doğa te­melli çözümler, döngüsel eko­nomi uygulamaları ve dijital teknolojiler aracılığıyla su kalitesinin iyileştirilmesini ve ekosistem sağlığının ko­runmasını amaçlayan proje­de çalışmalar Ekim 2025’te başlayacak ve 24 ay boyun­ca sürecek. Büyükşehir Bele­diyesi’nin koordinasyonun­da ODTÜ’den Doç. Dr. Emre Alp’in bilimsel danışmanlı­ğında yürütülecek proje, Av­rupa’da örnek gösterilen bir yerel yönetim uygulaması ol­mayı hedefliyor.

Proje kapsamında ilk ola­rak Uluabat Gölü ve en önem­li kollarından biri olan Mus­tafakemalpaşa Çayı üzerinde detaylı sistem analizi yapı­lacak. Bölgedeki kentsel, en­düstriyel ve tarımsal baskılar değerlendirilecek, su kaynak­larının kullanımı ve kirlilik kaynakları belirlenecek. Ar­dından göl ve çay boyunca su ve sediment örnekleri alına­rak, mevsimsel kirlilik deği­şimleri ve mikro kirleticiler izlenecek. Süreç, kirliğin yo­ğunlaştığı ‘hotspot’ bölgelerin belirlenmesini sağlayacak ve sonraki müdahale adımları­nın temelini oluşturacak.

Çalışmalar kapsamında hotspot bölgelerde hem en­düstriyel hem tarımsal hem de evsel kaynaklı kirliliklere karşı döngüsel ekonomi yak­laşımıyla çözüm stratejileri geliştirilecek. En İyi Mevcut Teknikler (BAT) ışığında atık suyun yeniden kullanımı, ve­rimli tarım uygulamaları ve doğa tabanlı arıtım yöntem­leri araştırılacak. Ayrıca, doğa temelli çözümler kapsamında yapay sulak alanlar, tampon bölgeler, mikroalg sistemle­ri ve biyolojik iyileştirme uy­gulamaları değerlendirilecek. Çözümlerin uygulanabilirliği ise saha verileri ve yerel ihti­yaçlara göre belirlenecek.

“Gölün biyolojik çeşitliliğini korumayı amaçlıyoruz”

Yerel halk, çiftçiler, sanayi temsilcileri ve kamu kurum­larıyla birlikte yürütülecek ortak tasarım süreci kapsa­mında anketler, yarı yapılan­dırılmış görüşmeler ve katı­lımcı atölye çalışmaları dü­zenlenecek. Geliştirilecek çözümlerin sadece teknik açı­dan değil, aynı zamanda sos­yal açıdan da benimsenmesi hedefleniyor.

Projeye ilişkin konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, da­ha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir kent için ça­lışmaları aralıksız sürdür­düklerini söyledi. Bursa’nın bünyesinde çok sayıda doğal güzelliği barındırdığını belir­ten Başkan Bozbey, Uluabat Gölü’nün de Bursa’nın sahip olduğu en özel doğal güzellik­lerden biri olduğunu hatırlat­tı.

Gölü korumanın, yaşatma­nın ve gelecek nesillere ak­tarmanın önemine değinen Başkan Bozbey, “Bu kapsam­da geliştirdiğimiz ‘Uluabat Gölü’nde Doğa Tabanlı Çö­zümlerle Sıfır Kirlilik Yolcu­luğu’ projesi, Avrupa Birliği destekli ProCleanLakes çağ­rısında değerli görüldü ve hi­be almaya hak kazandı. Ram­sar Alanı olarak uluslarara­sı öneme sahip olan Uluabat Gölü ve çevresini kapsayan projeyle, sadece çevresel kali­teyi değil, aynı zamanda gölün biyolojik çeşitliliğini koruma­yı da amaçlıyoruz” dedi.

Avrupa'daki 3 gölden elde edilen bilgi ve tecrübe adapte edilecek

ProCleanLakes programı, projeye seçilen bölgelere hem bilimsel hem teknik destek sağlıyor. ULU-NATURE Projesi de bu kapsamda uluslararası konsorsiyum ile eşleştirilirken, teknik bilgi aktarımı, saha analizleri ve strateji geliştirme alanlarında sürekli destek alacak. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi’nin kapasitesi güçlendirilerek, Uluabat Gölü çevresinde doğaya uyumlu, düşük maliyetli ve etkili çözümler uygulanabilir hale getirilecek. Avrupa’daki üç gösterim gölü olan Trichonis (Yunanistan), Brates (Romanya) ve Langvatnet (Norveç) ile bilgi paylaşımı yapılacak ve elde edilen tecrübeler Uluabat Gölü’ne adapte edilecek. İş birliğiyle hem yerel düzeyde hem de Avrupa ölçeğinde uygulanabilirliği yüksek restorasyon çözümlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Sosyal ve ekonomik olarak Bursa için katma değerli bir girişimdir”

Gölün, tarımsal üretimin yoğun olduğu, sanayi bölgeleriyle çevrili ve nüfusunun büyük kısmının kanalizasyon altyapısına bağlı olmayan 22 yerleşim birimini barındırdığını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Proje kapsamında Uluabat Gölü’nün biyolojik çeşitliliğini de korumak istiyoruz. Göl, nesli tehdit altındaki birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, aynı zamanda yerel halk için ekonomik ve kültürel değer taşıyor. ULU-NATURE Projesi bu nedenle sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik anlamda da Bursa için yüksek katma değerli bir girişimdir” dedi.