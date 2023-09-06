Uzaydaki karbondioksit oksijene çevrilecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilecek Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevinde yapılması planlanan 13 deney belirlendi.

Bu deneylerden biri olan “Uzay Görevleri İçin Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri” projesi ile dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilmesi, metabolik değişikliklerinin incelenmesi, karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi için yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu, uzay istasyonlarında farklı sistemlerin kullanıldığına değinerek hava yenileme için de farklı sistemlerle karbondioksitin oksijene çevrildiği bilgisini verdi ve şöyle devam etti: “Ay, Mars görevi gibi uzun görevlerde bir aksilik çıktığı, ihtiyaç oluştuğu durumda dünyadan kargonun iletilmesi uzun bir süre. Mars için 6 aylık bir süreden bahsediyoruz. Hedefimiz uzun dönemlerde başarılı olan türlerin farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde hazır olması.”