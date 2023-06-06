Watsons Türkiye, Watsons Ormanlarını 2030 yılına kadar 1 milyon ağaca kavuşturacak!

Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Watsons Ormanlarını her yıl büyütürken, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bu yıl 120 bin fidan daha dikeceğini taahhüt etti.

Watsons’ın çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği #WatsonsİyilikHareketi Daha Yeşil Bir Çevre İçin Watsons Ormanlarını Büyütmeye Çağırıyor projesi ile bugüne kadar 84 futbol sahası büyüklüğünde toplam 100.000 fidan toprakla buluştu. 2020 yılından bu yana Watsons Türkiye; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve üretici firmaları ile birlikte oluşturduğu 10 ilde(Sivas, Kütahya, Hatay, Burdur, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis) 10 Watsons Ormanı ile yılda 36 ton karbondioksitin salınımını engelliyor.

1 milyonu aşkın ağaçla 100 Watsons Ormanı!

Bu yıl tüm dünyada 50. yılı kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Watsons Türkiye, 2030 sonuna kadar 1 milyonu aşkın ağaçla 100 Watsons Ormanı’nı toprakla buluşturacağını açıkladı. Watsons Türkiye böylece 840 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı yeşillendirmeyi ve yılda 7.800 aracın saldığı karbondioksit miktarını nötrlemeyi hedefliyor.

Şirket içinde 7 komite sürdürülebilirlik için çalışıyor!

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini sürdürülebilirlik politikalarının merkezine yerleştiren Watsons, karbon ayak izini azaltmayı ve sorumlu üretimi iş yapış biçiminin temeline alıyor. Merkez ofisi, mağazaları, dağıtım merkezi ve watsons.com.tr e-ticaret sitesi başta olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda, karbon ayak izini azaltmak için kurulan sürdürülebilirlik birimi altındaki 7 komite ile kapsamlı çalışmalar yapıyor. Bu alanda Türkiye’de perakende kişisel bakım ve kozmetik sektörüne liderlik eden Watsons Türkiye; sürdürülebilir yaşam hedefi doğrultusunda çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve üretici firmalarını daha sürdürülebilir bir yaşama teşvik ediyor.