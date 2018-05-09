Yalova, 1.2 milyon liralık yatırımla atık suyunu sulamada kullanacak

09 Mayıs 2018

BARIŞ SEDEF

İçme suyunda tasarruf oranını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Yalova’da 1.2 milyon liralık yatırımla atık sular arıtılarak sulamada kullanılacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Ahmet Özsümer, 2014 yılında Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan Yalova’nın da etkilendiğini ve bazı bölgelerde iki haftalık su kesintileri olduğunu hatırlatarak, bu çalışma ile atık suların arıtılarak tarım sahaları ile sanayi tesislerinde kullanacaklarını söyledi.

Böylece içme suyunda tasarruf oranını artıracaklarını ifade eden Özsümer, projeye ilişkin maliyet çalışmalarının 2-3 ay arasında şekilleneceğini, ilk etapta fizibilite çalışmalarını 5 bin metreküp üzerinde yaptıklarını ve bunun yatırım maliyetinin 1 milyon 200 bin lira olduğunu kaydetti. Özsümer, mevcut çalışmayı deniz suyunu da arıtacak biçimde geliştireceklerini anlattı.

Atık suyun sulama suyuna dönüştürülmesi projesinden sanayi tesislerinin de faydalanabileceğini aktaran Özsümer, “Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tamamlandıktan sonra bu alanların 20 bin metreküplük bir su ihtiyacı olacak. Proje kapsamında elde edilen su, OSB’lerin ihtiyacı olan sulama ve yıkama alanlarında kullanılabilecek ve içme sularından ciddi anlamda bir tasarruf elde edilecek” dedi.

Önem verdikleri diğer bir projenin ise derin deniz deşarj projesi olduğunu anlatan Özsümer, bu projenin de 6.3 milyon lira ile ihale edildiğini anımsattı. Projenin büyük kısmının tamamlandığını, mayıs ayında da hattı faaliyete almayı planladıklarını belirten Özsümer, projenin ön arıtma ile birlikte toplam maliyetinin 7.4 milyon lira olduğunu söyledi. Atık su arıtma havuzları üzerine güneş santrali kurulmasına yönelik projede ise Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesi aldıklarını anlatan Özsümer, “Projenin kapasitesi 1 megawatt bununla ilgili ekonomi bakanlığından yatırım teşvik belgesi aldık. Buna istinaden KDV ve gümrük muafiyeti elde ettik. Ayrıca güneş enerjisi projemizin için İller Bankası’ndan 7 milyon liralık kredi onayı aldık” dedi .

Tesis, enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak

Güneş santrali projesinin tamamlanmasıyla enerji kullanımı açısından kendi kendine yeten bir tesis olmak istediklerini ifade eden Özsümer, şu bilgileri verdi: “İlk etapta tesisimizi yüzde 75 ile 80’lik enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Sonrasında bunu yüzde 100 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Projenin ihale onayı için gerekli dosyayı İller Bankası’na sunacağız. Süreçle ilgili sorun yaşanmazsa projenin ağustosta faaliyette olmasını umuyoruz.”



