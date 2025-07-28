Yalova Belediyesi’nden varan su tasarrufu uygulaması

Yalova Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı amacıyla kent genelinde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

İlk etapta, Araştırma Merkezi önünde yer alan kavşak, kurakçıl peyzaj tasarımıyla yeniden düzenlendi. Bu uygulamayla birlikte, sulama ihtiyacının ciddi oranda azaltılması ve uygulama yaygınlaştırılarak yüzde 80’e varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

"Amaç gelecek nesillere yaşanabilir Yalova bırakmak"

Yalova Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin birçok şehrinde su sıkıntısı yaşanması öngörülüyor.

Bu nedenle, kentsel açık yeşil alanlarda çim yerine daha az su tüketen bitki türlerine yönelmemiz kaçınılmaz hale geldi. Yalova olarak bu dönüşümde öncü adımlar atıyoruz. Amacımız hem çevreye duyarlı bir kent oluşturmak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Yalova bırakmak.”

Yalova Belediyesi, uygulamanın sonuçlarını izleyerek kentin farklı bölgelerinde de benzer kurakçıl peyzaj dönüşümlerini yaygınlaştırmayı planlıyor.