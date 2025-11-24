Yanan ormanlara umut: 700 binden fazla yeni yaşam filizlendi

Türkiye’de orman varlığının güçlendi­rilmesi ve doğal alanların ko­runmasına yönelik çabalar, kamu kurumlarının yanı sı­ra şirketlerin gönüllü katkı­larıyla da destekleniyor. Bu kapsamda Borusan Grubu şirketlerinden Borçelik’in uzun yıllara yayılan ağaçlan­dırma programları, yerel eko­sistemlerin yenilenmesine yönelik örnek uygulamalar­dan biri olarak öne çıkıyor.

Borusan Grubu şirketlerin­den Borçelik, yıllara yayılan ağaçlandırma çalışmalarıyla bugüne kadar 700 binden faz­la fidanı doğayla buluşturdu. Şirket, 11 Kasım Milli Ağaç­landırma Günü kapsamında da yeni dikimler ve bağışlar­la ekosistem restorasyonu­nu destekleyen faaliyetleri­ne devam etti. Kasım ayı bo­yunca çeşitli kurum ve yerel paydaşlarla iş birliği yapan Borçelik, çevresel ve toplum­sal etkiyi birlikte gözeten sür­dürülebilirlik yaklaşımı doğ­rultusunda farklı bölgeler­de ağaçlandırma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Yangın alanlarına destek: Gürsu’ya 500 yeni fidan

Bursa Orman Bölge Mü­dürlüğü iş birliğiyle yürütü­len çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen orman alanlarının yeniden canlan­dırılması amacıyla Gürsu’da 500 fidan bağışlandı. Mil­li Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen dikim etkinliği­ne Borçelik çalışanlarından oluşan gönüllü ekipler katıl­dı. Şirket, önümüzdeki gün­lerde devam edecek çalışma­lara destek amacıyla Gürsu Belediyesi’ne 20 bin adet fi­dan daha gönderecek. Bu adı­mın, bölgedeki yanmış orman alanlarının yeniden ağaçlan­dırılmasına önemli katkı sağ­laması bekleniyor.

Orhaneli ve köylere ekosistem desteği

Borçelik, Orhaneli Orman Şefliği’ne 2 bin, Balabancık Köyü’ne bin ve Yörükali Köyü’ne 500 fidan bağışlayarak bölgedeki ekosistem restorasyonunu destekledi. Bu bağışlar, Bursa genelinde sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.