Yanan ormanlara umut: 700 binden fazla yeni yaşam filizlendi
İklim krizinin etkilerinin giderek belirginleştiği bir dönemde, özel sektörün ekosistem restorasyonu ve karbon yutak alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları önem kazanıyor.
Türkiye’de orman varlığının güçlendirilmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik çabalar, kamu kurumlarının yanı sıra şirketlerin gönüllü katkılarıyla da destekleniyor. Bu kapsamda Borusan Grubu şirketlerinden Borçelik’in uzun yıllara yayılan ağaçlandırma programları, yerel ekosistemlerin yenilenmesine yönelik örnek uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.
Borusan Grubu şirketlerinden Borçelik, yıllara yayılan ağaçlandırma çalışmalarıyla bugüne kadar 700 binden fazla fidanı doğayla buluşturdu. Şirket, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da yeni dikimler ve bağışlarla ekosistem restorasyonunu destekleyen faaliyetlerine devam etti. Kasım ayı boyunca çeşitli kurum ve yerel paydaşlarla iş birliği yapan Borçelik, çevresel ve toplumsal etkiyi birlikte gözeten sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda farklı bölgelerde ağaçlandırma etkinlikleri gerçekleştirdi.
Yangın alanlarına destek: Gürsu’ya 500 yeni fidan
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen orman alanlarının yeniden canlandırılması amacıyla Gürsu’da 500 fidan bağışlandı. Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen dikim etkinliğine Borçelik çalışanlarından oluşan gönüllü ekipler katıldı. Şirket, önümüzdeki günlerde devam edecek çalışmalara destek amacıyla Gürsu Belediyesi’ne 20 bin adet fidan daha gönderecek. Bu adımın, bölgedeki yanmış orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Orhaneli ve köylere ekosistem desteği
Borçelik, Orhaneli Orman Şefliği’ne 2 bin, Balabancık Köyü’ne bin ve Yörükali Köyü’ne 500 fidan bağışlayarak bölgedeki ekosistem restorasyonunu destekledi. Bu bağışlar, Bursa genelinde sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.