Yanmar Turkey, sıfır emisyona odaklandı

İleri teknolojiler kullanarak değer yaratmaya odaklanan Yanmar şirketler grubu, bu yıl içerisinde yeşil dönüşüm projesinin yol haritasını “Yanmar Green Challenge 2050” olarak ilan etti. Projeyle ‘Küresel ısınmayı engellemek’, ‘Sürdürülebilir bir toplum inşa etmek’, ‘Çevreye zararlı maddelerin kontrolü’ ve ‘Biyoçeşitliliğin desteklenmesi’ ana başlıklarına odaklanılıyor.

Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Green Challenge projesiyle, karbon ayak izini küçülteceklerini belirterek, “Bu proje gelecek stratejilerimizden birisi. 2050 yılında ‘Sıfır Emisyon’a ulaşmayı hedefliyoruz. Geri dönüşüm uygulamalarıyla çevresel etki açısından da nötr olmayı hedeflerken, ayrıca müşterilerimizin kendi emisyonlarını düşürmesine yardım etmek amacıyla da detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Yanmar grubu bundan 10 yıl önce, 2012 yılında sürdürebilir gelecek mottosunu şirketin ana hedefi olarak belirledi. 2050 yılında bütün Yanmar grubu firmaları, ürünleri, fabrikaları karbondan arındırılmış olacak ve karbon salınımını sıfıra indireceğiz” dedi.

Yeşil dönüşüme örnek bir genel merkez binası “Yanmar Flying-Y”

Yanmar’ın yeşil dönüşümün destekçilerinden olduğunun ve bu konuda çalışmalara çok önceden başladığının göstergesi ise, 2014 yılında kullanıma açılan Japonya Osaka’daki ‘Yanmar Flying-Y’ genel merkez binası. Yanmar Flying-Y binası, başlı başına yapıların geleceğine işaret eden kavramsal bir model. Güneş panellerinden gaz ısı pompalarına ve yüksek verimli kojenarasyon sistemlerine kadar tüm detaylar düşünülerek inşa edildi. 100 yıllık geçmişi ve geleceğin 100 yıllık vizyonu ile bu bina, Yanmar'ın doğa ile bir arada var olan ve zenginleştirilmiş bir yaşamı gerçekleştiren misyonunun uygulamalarını ifade ediyor.

Mekanik yöntemle çevreyi kirletmeyen çözümler

Günümüzde hidrojenle çalışan traktör olmadığı için karbon salmayan tarım makinesi maalesef yok. Tarımda, yabancı otlarla ve bitkilerdeki zararlı popülasyonu azaltmak verilen mücadelede yüksek oranda kimyasallar kullanılıyor. Bu doğayı kirleten bir süreç. Ama çevreyi daha az kirleten bir farklı yöntemler var. Avrupa’da ve Japonya’da artık kimyasal müdahalelerden uzaklaşılmaya çalışılıyor ve “mekanik” diyebileceğimiz önlemler alınıyor. Arazideki yabancı ot ve zararlı popülasyonunu kimyasallar yerine traktörün arkasına takılan Yanmar ekipmanlarıyla mekanik ve daha temiz müdahale edilebiliyor” şeklinde konuştu.