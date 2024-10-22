Yatırımcıya ‘süper izin’ dönemi başlıyor
Enerjide 2035 vizyonunu çizen Türkiye, yenilenebilir enerjide 120 MW kurulu güce ulaşacak. Bunun için 108 milyar dolarlık yatırım yapılacak. YEKA ihalelerinde yarışma modeline geçilecek ve yatırımcıların önünü açmak için ÇED gibi süreçler ‘süper izin’ mekanizmasıyla kısaltılacak.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Türkiye’nin Enerji Dönüşümü ve Yenilenebilir Enerji Stratejisi’ni açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide önemli bir dönüşüm başlattıklarını söyledi. Enerjide 2035 vizyonunu paylaşan Bakan Bayraktar, 2035 RES-GES kurulu güç hedefini dört kat artırarak 120 bin MW’a çıkardıklarını bildirdi.
2035 yılına kadar enerjide dönüşüm için 108 milyar dolarlık yatırım projeksiyonu açıklayan Bakan, Eylül 2024 itibarıyla toplam kurulu güç içinde yüzde 59 paya sahip olan yenilenebilir enerjide yeni yatırımların önünü açmak için düğmeye bastıklarını kaydetti. Bugünkü tabloda yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 bin MW olduğunu açıklayan Bayraktar, yatırımcının elindeki bu kapasiteyi acil hayata geçirmek için harekete geçtiklerini belirtti. 2035 hedefine ulaşmak için yıllık 7 bin 500- 8 bin MW’lık kurulu gücü devreye almak gerektiğini anlatan Bayraktar, “2024’te 2 bin MW ile başlıyoruz” dedi.
Bakan Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre, yeni dönemde güneş, rüzgar enerji santralı lisansları için YEKA (yenilenebilir kaynak alan) modeli değiştirildi. Bakan Bayraktar’ın aktardığına göre, YEKA ihalelerinde yarışma modeline geçilecek, her yıl güneş ve rüzgârda 2 bin megavatlık ihale yapılacak. 28 Ekim’de bin 200 megavatlık 5 RES, 4 Kasım’da da toplam 800 megavatlık 6 GES ihalesi duyurulacak. RES ihalesi 28 Ocak 2025’te, GES ihalesi ise 4 Şubat’ta yapılacak. Bunun için ÇED gibi süreçler, ‘süper izin’ mekanizmasıyla kısaltılacak.
Taban fiyat garantisi verilecek
YEKA’daki yeni modeli “Geçmişte yaşadığımız bütün tecrübeleri dikkate alarak optimum bir model ortaya koymaya çalıştık” diyerek anlatmaya başlayan Bakan Bayraktar, yeni YEKA modeli ile kurulacak rüzgar enerji santrallerine (RES) ilk 72 ay süresince üretecekleri elektriği serbest piyasa fiyatlarından sisteme satabilme imkanı tanınacağını açıkladı.
Bakan Bayraktar, “Serbest piyasada kilovatsaat fiyatı 4.95 cent’in altına gelirse bunu koruyacağız diyoruz. Elbette bu biraz sistemin santrallerin hızlı şekilde devreye alınmasıyla bazı projelerde üç-dört yılda, yatırım döneminde biraz daha gelir arttırıcı bir model öngördük. Sonraki 20 yıllık süreçte, ihalede oluşan fiyat neyse, o fiyattan alım garantisini vermiş olacağız” dedi.
Bakan Bayraktar, YEKA modelinde taban fiyat garantisi verilmesinin gerekçesini anlatırken, “Çünkü finansmanın sağlanabilecek bir noktada olması gerekiyor ki, bekleyenler, vazgeçilenler, askıda kalanlar olmasın istiyoruz. Eğer fiyat tabana indikten sonra da hâlâ yarışma devam ediyorsa, lisans üzerinden, kapasite bedeli üzerinden bir yarışma yapılacak” açıklamasını yaptı.
‘Acele kamulaştırma’ uygulaması başlatılacak
YEKA’larda döviz bazlı fiyat garantisi ve asgari yerlilik şartları koyulacağını aktaran Bakan, uluslararası yatırımcıları da çekebilmek için uluslararası tahkim olacağını belirtti. YEKA projelerinde yarışmacılardan iletim bedeli istenmeyeceğini ileten Bayraktar, bunun baştan kamu eliyle ödenip daha sonra YEKDEM’den geri alınacağını söyledi.
Yatırımcılara izin süreçleriyle ilgili müjde de veren Bakan Bayraktar, 48 ay olan ön lisans başvuru süresini 15 ila 18 aya, ÇED sürecini üç-altı aya, orman izin sürelerini sadeleştirerek dört-altı aya düşürmek için çalıştıklarını belirtti. İmar ve ruhsat sürelerinde de üç ay gibi bir süre öngördüklerini kaydeden Bakan Bayraktar, ‘acele kamulaştırma’ uygulamasını devreye alacaklarını belirtti.
“30 yılda net enerji ihracatçısı olacağız”
Öte yandan Türkiye’nin yeni enerji stratejisinin üç unsur üzerinde oluşturulduğunu belirten Bakan Bayraktar, bunları sürdürülebilir arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak ve 2053 net sıfır hedefi olarak sıraladı. Son 20 yılda Türkiye’nin elektrik ve gaz talebinin yüzde 200 arttığını ifade eden Bayraktar, “Talep artışı gelecekte de sürecek. 2035 yılında elektrik talebi 510 TWh’ı bulacak. Ama bunu da aşacak bir elektrik talebi bekliyoruz. Artan talebi karşılayacak yatırımları üretim ve altyapı tarafında gerçekleştirmeliyiz” dedi.
Türkiye’nin enerjideki ikinci önemli meselesinin dışa bağımlılıktan kurtulmak olduğunu ifade eden Alparslan Bayraktar, “Maalesef Türkiye olarak ekonomimizin en kırılgan olduğu konu enerji ithalatımız. Özellikle doğal gazdaki ve petroldeki dışa bağımlılığımızı azaltıp, ülkemizi 30 yılda net enerji ihracatçısı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Net enerji ihracatçısı haline gelme hedefini realize edebilmek için birçok faktör bulunduğunu anlatan Bayraktar, “2023 yılında 96.5 milyar dolar ödedik. 2022’de bu 71 milyar dolar idi. Enerji ithalatı faturasını her yıl ödüyoruz. Ekonomiyi kırılgan yapıdan kurtarmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanabilmemiz lazım. Türkiye enerji ithalatı problemini azaltıp çözdüğünde çok daha güçlü bir ekonomi olacak” dedi.
Oruç Reis Somali’de petrol arayacak
Bakan Bayraktar, sismik araştırma yapmak üzere yola çıkan Oruç Reis Gemisi’ni 25 Ekim Cuma günü Somali’de karşılayacaklarını açıklayarak, “Türkiye artık Somali offshore’unda petrol aramacılığına başlıyor. Sismik çalışmalarımıza başlamış olacağız” açıklamasını yaptı.
2026’da 8 milyon haneye doğal gaz
Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarına da değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bunlardan ilkinin doğal gaz ve petrol üretimi olduğunu belirtti. Bayraktar, Şırnak Gabar’da günlük üretimin 51 bin varile, Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda ise günlük üretimin 7.2 milyon metreküpe çıktığını açıkladı. Sakarya Gaz Sahası’nda 2025’in ilk çeyreğinde günlük 9.1 milyon metreküp gaz üreteceklerini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının buradan karşılanacağına değinen Bayraktar, Çanakkale’de olan yüzer üretim tesisinin devreye girmesiyle 2026’da 8 milyon haneye doğal gazı ulaştıracaklarını söyledi.
“Özelleştirme hikâyesi çıkmasın”
Piyasayla ilgili reform süreci devam ederken kurumları da dönüştürmek gerektiğini ifade eden Alparslan Bayraktar, “Özellikle KİT’ler, EÜAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ. Şimdi buradan hemen bir özelleştirme hikâyesi çıkmasın. TEİAŞ, BOTAŞ, TPAO, Eti Maden ve EÜAŞ bu beş şirketimizin 2023 yılı cirosu 50 milyar dolar. Bu şirketleri, modern bir anlayışla klasik kamu işletmeciliği mantığından çıkartmamız gerekiyor. Bunları biz bölgesel milli şampiyonlar haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.