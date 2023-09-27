'Yeşil Dönüşüm' rekabete güç katacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) moda endüstrisinde sürdürülebilir üretim altyapısını güçlendirmek ve sektörde farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.

İHKİB’in iştiraki Ekoteks tarafından düzenlenen sempozyumda bürokratlar, küresel markaların temsilcileri ve akademisyenler sürdürülebilir üretimi mercek altına aldı.

Sürdürülebilirlik temel öncelik

Programda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 42’sini AB ülkelerine yaptığını hatırlatarak, “Avrupa bizim için en büyük pazar olmaya devam edecek. Bu gerçekten hareketle tüm sektörlerimizin Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlandırmak zorundayız” dedi.

Moda endüstrisinde dijitalleşme ve sürdürülebilir üretimin yıllardır temel önceliklerini oluşturduğunu kaydeden Gültepe, Bakanlıklarımızla, AB ile iş birlikleri yaptıklarını ve IPA kapsamında projeler geliştirdiklerini bildirdi. Projeleri için AB’den 30 milyon euro hibe desteği aldıklarını duyuran Gültepe, “17 milyon euroluk destek için süreç devam ediyor.

Hibe desteğini moda endüstrimizi geliştirmek, dijital ve sürdürülebilir üretim kapasitemizi artırmak, markalı üretime geçişi hızlandırmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda bu projelerle moda endüstrisini AB Dijital Tek Pazar Stratejisi’ne hazırlıyoruz” diye konuştu. Gültepe, yıl sonuna kadar tüm sektörlerin sürdürülebilirlik eylem planlarını tamamlayacağını söyledi. Ekoteks Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise, rekabet için sanayinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olması gerektiğini ifade etti.