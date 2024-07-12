Yeşil yatırıma 700 milyon euro sermaye ayırdı

Yapı malzemeleri teda­rikçisi olan Saint-Go­bain Grubu, 2003 yılın­da benimsediği sürdürülebilir­lik anlayışını, aynı yıl Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Söz­leşmesi’ne imzacısı olmuş ve 2009’da uyum programı ile bu alandaki bilincini resmiyete dökmüş.

2015’te 10 yıllık hedef­ler belirleyen Grup, 2019’da ise Birleşmiş Milletler Küresel İl­keler Sözleşmesi’nin 2050’ye kadar net sıfır karbon hedefine taahhütte bulunmuş.

“2030 yılı bizim için mihenk taşı”

Saint-Gobain’in, hedefleri­ne ulaşmak için 2030 yılına ka­dar her yıl, yılda yaklaşık 100 milyon euro bir sermaye har­camayı ve Ar-Ge bütçesi ayır­mayı taahhüt ettiğinin bilgisi­ni veren Saint-Gobain Türkiye Pazarlama Direktörü Aslı Çelik, “Saint-Gobain Türkiye ise 2030 yılına kadar yaklaşık toplam 50 milyon euro sürdürülebilirlik yatırım harcaması yapmayı öngörmektedir.

Zaten inovas­yon ve sürdürülebilirlik çalış­malarına baktığımız zaman za­ten Grubun bu çalışmaları ile uzun yıllardır küresel olarak ya­pılan birçok sıralamada ön sı­ralarda yer aldığını gözlemle­yebiliyoruz. Mesela 450 milyon eurodan fazla yatırımı ve yakla­şık 900 projesi ile Saint-Gobain, Clarivate Analytics’in 2011 yı­lında dünya çapında belirledi­ği “En İnovatif Firmalar” liste­sinde, ilk 100 şirketin içerisinde yer almıştır. 2021 yılına geldi­ğinde ise bu istikrarını sürdüre­rek üst üste onuncu kez dünya­nın en yenilikçi 100 şirketinden biri seçilmiştir. 2020 yılında ise Wall Street Journal’ın da ‘Dün­yanın En Sürdürülebilir Şirket­leri’ sıralamasında 20’inci sıra­da yer almıştır” dedi.

Operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak için çalışmalarını sürdürdük­lerini, kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarında 2017’ye kıyas­la 2023 sonunda yüzde 20 kar­bon salımı azaltımı sağladıkla­rının bilgisini veren Aslı Çelik, “2050’ye kadar karbon emis­yonlarını sıfıra indirme hede­fine ulaşmak için çalıştıklarını belirten Çelik, “2030 yılı bizim için bir mihenk taşı.

Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımı­zı 2030’a kadar yüzde 33 azalt­ma taahhüdümüzün yanı sıra, endüstriyel su tüketimini yarı yarıya azaltmayı, geri kazanıl­mayan üretim artıklarını yüz­de 80 oranında azaltmayı ve ge­ri dönüştürülmüş hammadde kullanımını artırmayı hedefli­yoruz. Aynı zamanda, tüm ürün gruplarımızın Yaşam Döngüsü Analizlerini 2030 yılına kadar tamamlayacağız” diye konuştu.

Hammadde kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması için daha düşük karbon ayak izine sahip alternatif hammadde kullanımlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarına devam ettikleri­ni söyleyen Çelik, “2023 yılın­da 9 bin tona yakın hammad­de kullanımı kaynaklı karbon salımının azaltılmasına katkı sağladık. Tüm tesislerimizde tüketilen su miktarları düzenli olarak izleniyor.

Su kullanımı­na yönelik çalışanlara verilen eğitimler ve sistemsel iyileştir­melerle öncelikli olarak israfı önlemeye, kaynakta azaltmaya odaklanıyoruz. 2017 baz alın­dığında 2023 yılı sonunda tüm tesislerimizdeki su tüketimin­de yüzde 17’lik azalma sağladık. 2030 yılındaki hedefimiz olan yüzde 50’ye ulaşmak için atıksu geri kazanım projeleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Temiz enerji kullanım oranı %43

Güneş enerjisinden elektrik üreten tesisler üzerine odak­landıklarını söyleyen Çelik, “Adana fabrikamız bu konu­da öncü tesislerden olup 2012 yılından beri güneş enerjisin­den elektrik üretimi yapmak­tadır. Sertifikalandırılmış te­miz enerji tedariği konusunda uzun vadeli anlaşmalar yap­tık, 2024 yılının ilk çeyreğinde temiz enerji kaynaklarından üretilen enerjilerin tesisleri­mizde kullanım oranı yaklaşık yüzde 43 olarak gerçekleşmiş­tir” bilgisini verdi.

“Avrupa önemli bir adım attı”

Avrupa Birliği Parlamentosu’nun kanunlaştırılması beklenen direktife göre AB üyesi ülkelerde 2030 itibarıyla tüm yeni binaların sıfır emisyon kuralı dahilinde inşa edilmesi gerekmesi kararını değerlendiren Saint-Gobain Türkiye Pazarlama Direktörü Aslı Çelik, “Bu karar, Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa’nın enerji dönüşümüne yönelik çok önemli bir adım attığını gösteriyor. Yeni kuralların odak noktası, binaların enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltması üzerine sektörde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Binaların enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir rol oynayabilir” dedi.

Geri kazanılmayan atığı yüzde 89 azalttık

Üretim hattında çıkan atık olabilecek maddelerin büyük bir bölümü döngüsel süreç çerçevesinde üretimlerde tekrar kullanımına önem verdiklerini söyleyen Çelik, “Tüm tesislerimizde oluşan geri kazanılmayan atık miktarında 2017’den 2023’e kadar yüzde 89 azalma sağladık” dedi.