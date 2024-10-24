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“Kaynakları etkin ve verimli kullanmalıyız”

 DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sürdürülebilir yönetimi için eldeki kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’nın ön­cülüğünde Ankara’da ‘İk­lim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yöneti­mi Zirvesi’ düzenlendi. Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Or­man Bakanı İbrahim Yumaklı, ta­rım ve ormancılıkta atılan ve atı­lacak adımlar ile alınan sonuç­lara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yumaklı, “Tarım ve Or­man Bakanlığı olarak tarım sek­törünün sürdürülebilir yönetimi için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların neden yapıldı­ğının kavranması için, dünya­da son dönemdeki gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu gelişmeler, sağlıklı şekilde tah­lil edildiğinde ise elimizdeki kay­nakların daha etkin ve verimli kullanılması gereği belirgin şe­kilde karşımıza çıkıyor” dedi.

“Savaşlar tarımın önemini daha da artırdı”

Küresel ekonomik belirsizlik­lerin, jeopolitik gerginliklerin ve devrim niteliğindeki teknolojik dönüşüm rüzgârlarının yaşan­dığı bir ortamda bulunulduğu­nu dile getiren Bakan Yumaklı, ”Gerek pandemi dönemi gerek­se bölgemizi etkileyen Rusya- Ukrayna Savaşı; tarımın strate­jik önemini bir kez daha hatır­lattı. Çeyrek asır önce; gelecekte savaşların gıda ve su nedeniyle olacağı yazılıyor, çiziliyor ve söy­leniyordu. O zamanlar bu gele­ceğin bu kadar yakın olduğunu tahmin bile edemiyorduk. Ama geldiğimiz noktada bu gerçeği bizzat hissediyor ve yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yumaklı, “Çünkü 1960 yılında dünya nüfusu 3 milyar civarın­daydı. Bugün 8 milyara yaklaş­tı. Önümüzdeki 26 yıl içinde 10 milyara çıkması bekleniyor. Tür­kiye nüfusu ise 1960 yılında 27 milyonken bugün 85 milyon ol­du. 2050 yılında da 105 milyo­nu geçecek. FAO verilerine göre, nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında, bu günden yüzde 50 daha fazla suya ve yüzde 70 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak” ifade­lerini kullandı.

Bakanlığın gıda ve tarım poli­tikalarını bu projeksiyonla gele­ceğe hazırlarken, gıda arz güven­liğimizi teminat altına alacak çok sayıda yeniliği hayata geçir­diklerine dikkat çeken Yumaklı, “Ülkemizin tarımsal üretimini olası risklere karşı dayanıklı hale getirmek için 22 yılda önemli ça­lışmalar yaptık.

Bitkisel ve hayvansal üretim­de Cumhuriyet tarihinin rekor­larını kırdık. Bu çalışmalar sa­yesinde ülkemiz; tarımsal hası­lada Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırasında yer alı­yor” dedi.

“Daha dayanıklı olmak için”

Sektörlere kazandırdıkları bu güçlü altyapıyı, yeni normal adı­nı verilen dünyadaki yeni sis­teme karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin gerektiğini kay­deden Yumaklı, “Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın güçlü desteğiyle, bir karış top­rağımızın dahi boş kalmaması için hiç durmadan var gücümüz­le çalışıyoruz” diye konuştu. Son dönemde, Türkiye’nin tarım­sal üretim potansiyelini daha da yukarılara taşımak için; tarım­sal üretim planlamasını hayata geçirdiklerine dikkat çeken Yu­maklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Ocak’ta hayvansal üretim ve balıkçılıkta süreci başlattık. 1 Eylül itibariyle de bitkisel üre­timde planlı üretime geçtik. Söz­leşmeli üretimin, sektöre daha hızlı entegre olması için mevzu­at alt yapısını güçlendirdik. İş­lenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması için ya­sal mevzuatı oluşturduk. 2 yıl üst üste ekilmeyen arazileri tes­pit edip üretime kazandıracağız. Tüm tarımsal üretim alanlarının kayıt altına alınması çalışmala­rımızı hızlı bir şekilde yürütüyo­ruz. Üretim yapılan tüm alanlar­da üreticimize destek olmak için çalışıyoruz.” Şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, “Hayvansal üretimde; sürdürülebilir, kalite­li ve yeterli üretim için yeni hay­vancılık yol haritamızı uygula­maya koyduk. Devri niteliğin­de düzenlemeleri, yeni tarımsal destekleme modelimize enteg­re ederek sektörümüzün gücüne güç kattık. İnşallah yaptığımız çalışmalar, sahada uygulama­ya alındıkça daha çok benimse­necek. Bu durumdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklaması yaptı.

4.Tarım ve Orman Şurası Nisan 2025'te toplanacak

Bakanlığın geleceğe yöne­lik politikalarında güçlü bir re­ferans kaynağı oluşturmak için Tarım ve Orman Şuramızı top­lamaya karar verdiklerini hatır­latan Yumaklı, “Ülkemizde ilk Tarım Şurası 1997, ikincisi 2004 yılında, üçüncü 2019 yılında ger­çekleştirilmişti. 4. Tarım Orman Şuramızı da 2025 yılı nisan ayın­da gerçekleştirmeyi planlıyo­ruz” şeklinde konuştu. Yumaklı, şura sürecinde, tarım ve orman­cılık alanında, gelecek 10 yıllar­da sektörü nelerin beklediğinin tartışılmasına ve bu anlamda yeni stratejiler geliştirilmesini amaçladıklarına dikkat çekti.

 

 