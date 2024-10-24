“Kaynakları etkin ve verimli kullanmalıyız”
DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sürdürülebilir yönetimi için eldeki kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.
Nagihan KALSIN
Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’nın öncülüğünde Ankara’da ‘İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi’ düzenlendi. Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve ormancılıkta atılan ve atılacak adımlar ile alınan sonuçlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Yumaklı, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarım sektörünün sürdürülebilir yönetimi için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların neden yapıldığının kavranması için, dünyada son dönemdeki gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu gelişmeler, sağlıklı şekilde tahlil edildiğinde ise elimizdeki kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gereği belirgin şekilde karşımıza çıkıyor” dedi.
“Savaşlar tarımın önemini daha da artırdı”
Küresel ekonomik belirsizliklerin, jeopolitik gerginliklerin ve devrim niteliğindeki teknolojik dönüşüm rüzgârlarının yaşandığı bir ortamda bulunulduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, ”Gerek pandemi dönemi gerekse bölgemizi etkileyen Rusya- Ukrayna Savaşı; tarımın stratejik önemini bir kez daha hatırlattı. Çeyrek asır önce; gelecekte savaşların gıda ve su nedeniyle olacağı yazılıyor, çiziliyor ve söyleniyordu. O zamanlar bu geleceğin bu kadar yakın olduğunu tahmin bile edemiyorduk. Ama geldiğimiz noktada bu gerçeği bizzat hissediyor ve yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Yumaklı, “Çünkü 1960 yılında dünya nüfusu 3 milyar civarındaydı. Bugün 8 milyara yaklaştı. Önümüzdeki 26 yıl içinde 10 milyara çıkması bekleniyor. Türkiye nüfusu ise 1960 yılında 27 milyonken bugün 85 milyon oldu. 2050 yılında da 105 milyonu geçecek. FAO verilerine göre, nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında, bu günden yüzde 50 daha fazla suya ve yüzde 70 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.
Bakanlığın gıda ve tarım politikalarını bu projeksiyonla geleceğe hazırlarken, gıda arz güvenliğimizi teminat altına alacak çok sayıda yeniliği hayata geçirdiklerine dikkat çeken Yumaklı, “Ülkemizin tarımsal üretimini olası risklere karşı dayanıklı hale getirmek için 22 yılda önemli çalışmalar yaptık.
Bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Bu çalışmalar sayesinde ülkemiz; tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırasında yer alıyor” dedi.
“Daha dayanıklı olmak için”
Sektörlere kazandırdıkları bu güçlü altyapıyı, yeni normal adını verilen dünyadaki yeni sisteme karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin gerektiğini kaydeden Yumaklı, “Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın güçlü desteğiyle, bir karış toprağımızın dahi boş kalmaması için hiç durmadan var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. Son dönemde, Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelini daha da yukarılara taşımak için; tarımsal üretim planlamasını hayata geçirdiklerine dikkat çeken Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:
“1 Ocak’ta hayvansal üretim ve balıkçılıkta süreci başlattık. 1 Eylül itibariyle de bitkisel üretimde planlı üretime geçtik. Sözleşmeli üretimin, sektöre daha hızlı entegre olması için mevzuat alt yapısını güçlendirdik. İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yasal mevzuatı oluşturduk. 2 yıl üst üste ekilmeyen arazileri tespit edip üretime kazandıracağız. Tüm tarımsal üretim alanlarının kayıt altına alınması çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Üretim yapılan tüm alanlarda üreticimize destek olmak için çalışıyoruz.” Şeklinde konuştu.
Bakan Yumaklı, “Hayvansal üretimde; sürdürülebilir, kaliteli ve yeterli üretim için yeni hayvancılık yol haritamızı uygulamaya koyduk. Devri niteliğinde düzenlemeleri, yeni tarımsal destekleme modelimize entegre ederek sektörümüzün gücüne güç kattık. İnşallah yaptığımız çalışmalar, sahada uygulamaya alındıkça daha çok benimsenecek. Bu durumdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklaması yaptı.
4.Tarım ve Orman Şurası Nisan 2025'te toplanacak
Bakanlığın geleceğe yönelik politikalarında güçlü bir referans kaynağı oluşturmak için Tarım ve Orman Şuramızı toplamaya karar verdiklerini hatırlatan Yumaklı, “Ülkemizde ilk Tarım Şurası 1997, ikincisi 2004 yılında, üçüncü 2019 yılında gerçekleştirilmişti. 4. Tarım Orman Şuramızı da 2025 yılı nisan ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Yumaklı, şura sürecinde, tarım ve ormancılık alanında, gelecek 10 yıllarda sektörü nelerin beklediğinin tartışılmasına ve bu anlamda yeni stratejiler geliştirilmesini amaçladıklarına dikkat çekti.