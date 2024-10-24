“Kaynakları etkin ve verimli kullanmalıyız”

Nagihan KALSIN

Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’nın ön­cülüğünde Ankara’da ‘İk­lim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yöneti­mi Zirvesi’ düzenlendi. Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Or­man Bakanı İbrahim Yumaklı, ta­rım ve ormancılıkta atılan ve atı­lacak adımlar ile alınan sonuç­lara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yumaklı, “Tarım ve Or­man Bakanlığı olarak tarım sek­törünün sürdürülebilir yönetimi için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların neden yapıldı­ğının kavranması için, dünya­da son dönemdeki gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu gelişmeler, sağlıklı şekilde tah­lil edildiğinde ise elimizdeki kay­nakların daha etkin ve verimli kullanılması gereği belirgin şe­kilde karşımıza çıkıyor” dedi.

“Savaşlar tarımın önemini daha da artırdı”

Küresel ekonomik belirsizlik­lerin, jeopolitik gerginliklerin ve devrim niteliğindeki teknolojik dönüşüm rüzgârlarının yaşan­dığı bir ortamda bulunulduğu­nu dile getiren Bakan Yumaklı, ”Gerek pandemi dönemi gerek­se bölgemizi etkileyen Rusya- Ukrayna Savaşı; tarımın strate­jik önemini bir kez daha hatır­lattı. Çeyrek asır önce; gelecekte savaşların gıda ve su nedeniyle olacağı yazılıyor, çiziliyor ve söy­leniyordu. O zamanlar bu gele­ceğin bu kadar yakın olduğunu tahmin bile edemiyorduk. Ama geldiğimiz noktada bu gerçeği bizzat hissediyor ve yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yumaklı, “Çünkü 1960 yılında dünya nüfusu 3 milyar civarın­daydı. Bugün 8 milyara yaklaş­tı. Önümüzdeki 26 yıl içinde 10 milyara çıkması bekleniyor. Tür­kiye nüfusu ise 1960 yılında 27 milyonken bugün 85 milyon ol­du. 2050 yılında da 105 milyo­nu geçecek. FAO verilerine göre, nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında, bu günden yüzde 50 daha fazla suya ve yüzde 70 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak” ifade­lerini kullandı.

Bakanlığın gıda ve tarım poli­tikalarını bu projeksiyonla gele­ceğe hazırlarken, gıda arz güven­liğimizi teminat altına alacak çok sayıda yeniliği hayata geçir­diklerine dikkat çeken Yumaklı, “Ülkemizin tarımsal üretimini olası risklere karşı dayanıklı hale getirmek için 22 yılda önemli ça­lışmalar yaptık.

Bitkisel ve hayvansal üretim­de Cumhuriyet tarihinin rekor­larını kırdık. Bu çalışmalar sa­yesinde ülkemiz; tarımsal hası­lada Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırasında yer alı­yor” dedi.

“Daha dayanıklı olmak için”

Sektörlere kazandırdıkları bu güçlü altyapıyı, yeni normal adı­nı verilen dünyadaki yeni sis­teme karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin gerektiğini kay­deden Yumaklı, “Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın güçlü desteğiyle, bir karış top­rağımızın dahi boş kalmaması için hiç durmadan var gücümüz­le çalışıyoruz” diye konuştu. Son dönemde, Türkiye’nin tarım­sal üretim potansiyelini daha da yukarılara taşımak için; tarım­sal üretim planlamasını hayata geçirdiklerine dikkat çeken Yu­maklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Ocak’ta hayvansal üretim ve balıkçılıkta süreci başlattık. 1 Eylül itibariyle de bitkisel üre­timde planlı üretime geçtik. Söz­leşmeli üretimin, sektöre daha hızlı entegre olması için mevzu­at alt yapısını güçlendirdik. İş­lenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması için ya­sal mevzuatı oluşturduk. 2 yıl üst üste ekilmeyen arazileri tes­pit edip üretime kazandıracağız. Tüm tarımsal üretim alanlarının kayıt altına alınması çalışmala­rımızı hızlı bir şekilde yürütüyo­ruz. Üretim yapılan tüm alanlar­da üreticimize destek olmak için çalışıyoruz.” Şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, “Hayvansal üretimde; sürdürülebilir, kalite­li ve yeterli üretim için yeni hay­vancılık yol haritamızı uygula­maya koyduk. Devri niteliğin­de düzenlemeleri, yeni tarımsal destekleme modelimize enteg­re ederek sektörümüzün gücüne güç kattık. İnşallah yaptığımız çalışmalar, sahada uygulama­ya alındıkça daha çok benimse­necek. Bu durumdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklaması yaptı.

4.Tarım ve Orman Şurası Nisan 2025'te toplanacak

Bakanlığın geleceğe yöne­lik politikalarında güçlü bir re­ferans kaynağı oluşturmak için Tarım ve Orman Şuramızı top­lamaya karar verdiklerini hatır­latan Yumaklı, “Ülkemizde ilk Tarım Şurası 1997, ikincisi 2004 yılında, üçüncü 2019 yılında ger­çekleştirilmişti. 4. Tarım Orman Şuramızı da 2025 yılı nisan ayın­da gerçekleştirmeyi planlıyo­ruz” şeklinde konuştu. Yumaklı, şura sürecinde, tarım ve orman­cılık alanında, gelecek 10 yıllar­da sektörü nelerin beklediğinin tartışılmasına ve bu anlamda yeni stratejiler geliştirilmesini amaçladıklarına dikkat çekti.