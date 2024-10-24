“Kredi alanın da verenin de biliçlendirilmesi gerekiyor”
İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi’nde konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, devletin küçük ölçekli işletmelere hem sübvansiyonlu hem de destekleme ödemeleriyle kredi verdiğini söyledi.
Aydın, pek çok düzenleme yapıldığını bu düzenlemelere kendilerinin bile yetişemediğini, dolayısıyla vatandaşın bilgilenme konusunda yetersiz kaldığını anlattı.
Sektörel bilgi olmadan, alanı tanımadan ne kredi kullanıcı ne de kreditör olunabileceğini ifade den Aydın, “Kredi tüm bu zincir düşünülerek kullandırılmalı, üreticinin zinciri tamamlamasına olanak sağlanmalı. Yoksa kredinin geri dönüşünde de, üretimin devamlılığında da sorun yaşanıyor” diye konuştu.
"Kimse, 'tohum, yem, gübre bulamadım' diyemez”
Sözleşmesiz tarım olamayacağının altını çizen Aydın, “Ancak sözleşme yapsanız da hukuki altyapılar çok net değil. Sözleşme koşulları tüccarın lehine olduğunda veya tarım kredinin lehine olduğunda bu sefer o da sözleşmeye gitmek istemiyor. Piyasa oyuncuları, kendisi için avantaj neyse onu kullanıyor. Onu ortadan kaldırmamız lazım.
Burada 100 metreci değil de maratoncu olmak lazım” şeklinde konuştu. Kurum olarak aslında kredi vermediklerini, kredili satış yaptıklarını kaydeden Aydın, “Biz banka değiliz. Arkadaşlarımız bunun adına kredi diyor ama aslında doğru olanı kredili satış demek lazım.
Üretim yapmak isteyen kişiye, girdilerini veriyoruz. Türkiye’de ben üretim yapacağım deyip de girdiye erişememe gibi bir durum söz konusu olamaz. Hiç kimse ben gübre bulamadım, yem, tohum, mazot bulamadım demesin” dedi. Yaklaşık 900 bin çiftçi ortağı, bin 619 kooperatifleri ve tarımsal üretimden perakendeye kadar faaliyet gösteren 17 şirketleriyle hizmet verdiklerini kaydeden Aydın, “Yeni yatırımlarımızla kapasiteyi daha da büyüterek, çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin daha fazlasını alacak ve tarım sektörüne ek katma değer yaratacağız” dedi.