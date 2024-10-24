“Kredi alanın da verenin de biliçlendirilmesi gerekiyor”

Aydın, pek çok düzenle­me yapıldığını bu düzenlemelere kendilerinin bile yetişemediğini, dolayısıyla vatandaşın bilgilen­me konusunda yetersiz kaldığı­nı anlattı.

Sektörel bilgi olmadan, alanı tanımadan ne kredi kulla­nıcı ne de kreditör olunabileceği­ni ifade den Aydın, “Kredi tüm bu zincir düşünülerek kullandırıl­malı, üreticinin zinciri tamamla­masına olanak sağlanmalı. Yoksa kredinin geri dönüşünde de, üre­timin devamlılığında da sorun ya­şanıyor” diye konuştu.

"Kimse, 'tohum, yem, gübre bulamadım' diyemez”

Sözleşmesiz tarım olamayaca­ğının altını çizen Aydın, “Ancak sözleşme yapsanız da hukuki alt­yapılar çok net değil. Sözleşme koşulları tüccarın lehine oldu­ğunda veya tarım kredinin lehine olduğunda bu sefer o da sözleşme­ye gitmek istemiyor. Piyasa oyun­cuları, kendisi için avantaj neyse onu kullanıyor. Onu ortadan kal­dırmamız lazım.

Burada 100 met­reci değil de maratoncu olmak la­zım” şeklinde konuştu. Kurum olarak aslında kredi vermedikle­rini, kredili satış yaptıklarını kay­deden Aydın, “Biz banka değiliz. Arkadaşlarımız bunun adına kre­di diyor ama aslında doğru olanı kredili satış demek lazım.

Üretim yapmak isteyen kişiye, girdilerini veriyoruz. Türkiye’de ben üretim yapacağım deyip de girdiye erişe­meme gibi bir durum söz konusu olamaz. Hiç kimse ben gübre bu­lamadım, yem, tohum, mazot bu­lamadım demesin” dedi. Yaklaşık 900 bin çiftçi ortağı, bin 619 koo­peratifleri ve tarımsal üretimden perakendeye kadar faaliyet gös­teren 17 şirketleriyle hizmet ver­diklerini kaydeden Aydın, “Yeni yatırımlarımızla kapasiteyi da­ha da büyüterek, çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin daha fazla­sını alacak ve tarım sektörüne ek katma değer yaratacağız” dedi.