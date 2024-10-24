“Piyasa karbon salımını azaltanları ödüllendirecek”

Mahmutoğlu, “Tarım sektörü, bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biridir. Üstelik iklim değişikliğine de en fazla katkı sağlayan sektörlerden biridir. Tarım dünyada enerji sektöründen sonra yaklaşık yüzde 13’lük payı ile karbon salımı yapan ikinci sektördür” dedi.

Tarımı aynı zamanda çözümün de önemli bir parçası olarak gösteren Berrin Mahmutoğlu, bu noktada, Avrupa Yeşil Mutabakatı büyük önem taşıdığına değinerek, “Yeşil Mutabakat, Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta olmasını hedefleyen stratejisidir. Yeşil Mutabakat kapsamında kısa vadeli hedefler için ‘55’e uyum paketi’ ve karbon azaltımını sağlayan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi mekanizmalar oluşturuldu” şeklinde konuştu.

“SKDM ile 2026’dan sonra Avrupa ihracatı etkilenecek”

ETS kapsamındaki şirketlerin her yıl saldıkları sera gazı miktarını kontrol etmek için bir kota sistemi kullandığını sözlerine ekleyen Mahmutoğlu, “Şirketlere, yıllık olarak ne kadar emisyon salabileceklerini sınırlayan bir emisyon kotası verilir. Her işletme, karbon salımı yapabilmek için emisyon izni bulundurmak zorundadır. Bir izin, bir ton karbondioksit ya da eşdeğeri sera gazı anlamına gelir.

Eğer bir şirket, tahsis edilen izinlerden daha az karbon salarsa, elindeki fazla izni başka şirketlere satabilir. Bu da onlara ek gelir elde etme fırsatı sunar. Tam tersi bir durumda ise yani tahsis edilen izinden daha fazla karbon salarsa, ETS piyasasından ek izin satın almak zorunda kalır. Bu piyasa mekanizması, karbon salımını azaltan şirketleri ödüllendirirken, daha fazla karbon salan şirketleri ise cezalandırır” diyerek sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi.