“Stratejik olarak görülen ürünler önceliklendirilmeli”
Zirve kapsamında düzenlenen ilk oturumda konuşan Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, özellikle stratejik olarak görülen ürünlerin önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi.
Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi’nin birinci oturumu Tarımsal Üretim Planlaması, İklim Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik konusu olarak ele alındı. DÜNYA Gazetesi Yazarı, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu tarım sektörüne yönelik bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.
Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, özellikle stratejik olarak görülen ürünlerin önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, “Biz bugün 13’e artı 1 dediğimiz, baklagil ve yağlı tohumları, patates, kuru soğan ve yem midyelerine önem veriyoruz. Hayvansal üretim açısından da et, süt, yumurta üçlüsüne dikkat ediyoruz. Kurgumuzu bunun üzerine yapıyoruz ve süreci bu şekilde yönetiyoruz. Hayvan varlığının sayısını bir noktaya kadar artırabilirsiniz.
Hayvan varlığının sayısını artırmanın yanında onu belli noktada tutmak çok önemli. Özellikle hayvandan elde edeceğimiz eti, sütü ya da yumurtayı hareketlendirmek daha da önemli bir konu. Resmi kayıtlarımıza göre, 24 milyon hektar arazimiz var. Destek planlama kapsamda aldığımız uzun ömürlülükleri dışarıda tuttuk. Uzun ömürlü bitkilerimizin yönetmesi ve tasarımı oldukça kolay. Artık yeterlilik açısından da iyiyiz” dedi. Birlikte yapıp, birlikte yönetip ve birlikte hedefe ulaşacaklarına işaret eden Yıldız, “5 Nisan 2023’te başlayan bu sürecin aksiyon almasında elimizden gelen tüm hamleleri devreye soktuk.
Hem mevzuat açısından hem de metot ve yöntemleri belirleyerek süreci yönetiyoruz. Tarım Bakanlığı’nın şu ana kadar yapmış olduğu bir sürü hizmeti var. Desteklenen politikaları ve üretimle ilgili yönlendirmeleri bulunuyor. Günün şartlarına göre başta iklim değişikliği olmak ve beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edecek bir aksiyondan söz ediyoruz. Hem Bakanlık hem tarımsal örgütler hem de sivil toplum kuruşlarının içinde bulunduğu bu organizasyon da hala bir eksiklik varsa bu durumun bizi üzdüğünü söylemek isterim” diye konuştu.
“Tarımsal üretim planlaması 100 yıllık bir başarıdır”
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da özellikle üretim planlamasının öncelikli bir konu olduğunu belirterek, “Tarımsal üretim planlaması tarım sektörü adına 100 yıllık bir başarıdır. Bunun çok büyük riskleri var. Bu riskleri göze almak bunu yönetmenin altlığını oluşturmak ve geleceğe yönelik olarak da bunu planlamak çok büyük vizyoner bir düşünce olduğunu düşünüyorum” şeklind ekonuştu..
Tarımsal üretim planlamasının vizyoner bir çalışma olduğunu kaydeden Bayramoğlu tarım sektörünün pek çok bileşeni olduğuna dikkat çekerek, “Üretim faaliyetine ve sektörün yönetimine etki eden birçok faktör var. Bunları tek elden yönetebilmek mümkün değil. Sıfır sorunla yönetilen bir tarım sektörünün dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını biz de biliyoruz. Geçen yaz hasbelkader yine bu tarımsal ürün piyasalarıyla ilgili bir proje kapsamında Amerika’da bulundum. İnanın onlar kadar iyiyiz, onlardan çok daha iyi olduğumuz yönlerimiz var. Hem Tarım Teşkilatı’nda çalışan arkadaşlarımız hem de tarımın diğer paydaşları olarak Türk tarımına çok güzel şeyler yaptık. Hep beraber bütün paydaşlar olarak güzel hizmetler gerçekleştirdik ve Türk tarımını şu an itibarıyla dünyada rekabet edebilir bir düzeye getirdiğimizi söylemek isterim” diye konuştu.