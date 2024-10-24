“Stratejik olarak görülen ürünler önceliklendirilmeli”

Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirve­si’nin birinci oturumu Tarımsal Üretim Planlaması, İklim Ekono­misi ve Sürdürülebilirlik konusu olarak ele alındı. DÜNYA Gaze­tesi Yazarı, Çukurova Üniversite­si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül moderatörlüğünde gerçek­leştirilen panelde Tarım Refor­mu Genel Müdürü Osman Yıldız ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayra­moğlu tarım sektörüne yönelik bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, özellikle stratejik olarak görülen ürünlerin önce­liklendirilmesi gerektiğini söy­ledi. Yıldız, “Biz bugün 13’e artı 1 dediğimiz, baklagil ve yağlı to­humları, patates, kuru soğan ve yem midyelerine önem veriyo­ruz. Hayvansal üretim açısından da et, süt, yu­murta üçlüsüne dikkat ediyoruz. Kurgumuzu bunun üzerine yapıyoruz ve sü­reci bu şekilde yönetiyoruz. Hay­van varlığının sayısını bir nokta­ya kadar artırabilirsiniz.

Hayvan varlığının sayısını artırmanın ya­nında onu belli noktada tutmak çok önemli. Özellikle hayvandan elde edeceğimiz eti, sütü ya da yu­murtayı hareketlendirmek daha da önemli bir konu. Resmi kayıt­larımıza göre, 24 milyon hektar arazimiz var. Destek planlama kapsamda aldığımız uzun ömür­lülükleri dışarıda tuttuk. Uzun ömürlü bitkilerimizin yönetme­si ve tasarımı oldukça kolay. Ar­tık yeterlilik açısından da iyiyiz” dedi. Birlikte yapıp, birlikte yö­netip ve birlikte hedefe ulaşacak­larına işaret eden Yıldız, “5 Nisan 2023’te başlayan bu sürecin ak­siyon almasında elimizden gelen tüm hamleleri devreye soktuk.

Hem mevzuat açısından hem de metot ve yöntemleri belirleyerek süreci yönetiyoruz. Tarım Ba­kanlığı’nın şu ana kadar yapmış olduğu bir sürü hizmeti var. Des­teklenen politikaları ve üretimle ilgili yönlendirmeleri bulunuyor. Günün şartlarına göre başta ik­lim değişikliği olmak ve beklen­tileri de karşılayacak şekilde di­zayn edecek bir aksiyondan söz ediyoruz. Hem Bakanlık hem ta­rımsal örgütler hem de sivil top­lum kuruşlarının içinde bulun­duğu bu organizasyon da hala bir eksiklik varsa bu durumun bizi üzdüğünü söylemek isterim” di­ye konuştu.

“Tarımsal üretim planlaması 100 yıllık bir başarıdır”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayra­moğlu da özellikle üretim plan­lamasının öncelikli bir konu ol­duğunu belirterek, “Tarımsal üretim planlaması tarım sektö­rü adına 100 yıllık bir başarıdır. Bunun çok büyük riskleri var. Bu riskleri göze almak bunu yönet­menin altlığını oluşturmak ve geleceğe yönelik olarak da bunu planlamak çok büyük vizyoner bir düşünce olduğunu düşünüyo­rum” şeklind ekonuştu..

Tarımsal üretim planlaması­nın vizyoner bir çalışma oldu­ğunu kaydeden Bayramoğlu ta­rım sektörünün pek çok bileşeni olduğuna dikkat çekerek, “Üre­tim faaliyetine ve sektörün yö­netimine etki eden birçok faktör var. Bunları tek elden yönetebil­mek mümkün değil. Sıfır sorunla yönetilen bir tarım sektörünün dünyanın hiçbir ülkesinde ol­madığını biz de biliyoruz. Geçen yaz hasbelkader yine bu tarımsal ürün piyasalarıyla ilgili bir proje kapsamında Amerika’da bulun­dum. İnanın onlar kadar iyiyiz, onlardan çok daha iyi olduğumuz yönlerimiz var. Hem Tarım Teş­kilatı’nda çalışan arkadaşlarımız hem de tarımın diğer paydaşları olarak Türk tarımına çok güzel şeyler yaptık. Hep beraber bütün paydaşlar olarak güzel hizmetler gerçekleştirdik ve Türk tarımını şu an itibarıyla dünyada rekabet edebilir bir düzeye getirdiğimizi söylemek isterim” diye konuştu.