“Tarım arazilerimizin yarısı kuraklık riski taşıyor"

Burcu Kösem, Türkiye’nin tüm tarım arazilerinin yüzde 50’sinin kuraklık riski ile karşı karşıya ol­duğuna dikkat çekti.

“Stratejiler gerçekleştirilmeli”

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan iklim değişikliğinin su kaynaklarını tehdit eden bir di­zi sorunu beraberinde getirdiği­ni hatırlatan Burcu Kösem, Tür­kiye’de son 50 yılda ortalama sı­caklığın 1,5 derece arttığını ve bu trendin devam etmesinin beklen­diğini hatırlattı.

Kösem, “Özellik­le, 2023 yılında, Türkiye’nin ba­zı bölgelerinde yıllık yağış mikta­rında yüzde 30’a varan düşüşler gözlemlendi. Su kaynaklarının azalması ve tarım alanlarının ku­raklaşması, yalnızca çevresel de­ğil, aynı zamanda ekonomik açı­dan da ciddi sonuçlar doğuruyor. Dünya genelinde su kıtlığı çeken bölge sayısı 2023 yılında 2,3 mil­yara ulaştı ve bu rakamın 2050 yılına kadar 3,5 milyarı geçmesi bekleniyor.

Bu bağlamda, Türki­ye ekonomisinin tarım ve su kay­nakları alanında yaşanan sorun­larla nasıl başa çıkabileceğine da­ir stratejiler geliştirmek ve çözüm önerileri sunmak zirvemizin ana temasını oluşturmaktadır” de­di. Türkiye’nin su kaynaklarının 2023 yılı itibarıyla yüzde 40’ının tarımda kullanıldığı bilgisini pay­laşan Burcu Kösem, tarım sek­törünün her yıl ortalama yüzde 25 azalan su kaynaklarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kösem, ayrıca tarım arazilerinin yüzde 50’sinin iklim değişikliği nede­niyle gelecekte kuraklık riski ile karşı karşıya kalacağının öngö­rülmekte olduğunu söyledi. Kö­sem, “Türkiye’nin tarımsal üre­timinin yüzde 75’inin sulama ile gerçekleştirildiğini düşünürsek, su yönetiminin önemi daha da be­lirginleşiyor” şeklinde konuştu.