“Tarım arazilerimizin yarısı kuraklık riski taşıyor"
İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmeyi ve bu alanlarda toplumsal farkındalığı artırma hedefiyle zirveler düzenlediklerini belirten DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, tarım sektörü ve su kaynaklarının geleceği için gerekli önlemlerin bir an önce uygulamaya geçirilmesinin hayati önemi bulunduğunu söyledi.
Burcu Kösem, Türkiye’nin tüm tarım arazilerinin yüzde 50’sinin kuraklık riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
“Stratejiler gerçekleştirilmeli”
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan iklim değişikliğinin su kaynaklarını tehdit eden bir dizi sorunu beraberinde getirdiğini hatırlatan Burcu Kösem, Türkiye’de son 50 yılda ortalama sıcaklığın 1,5 derece arttığını ve bu trendin devam etmesinin beklendiğini hatırlattı.
Kösem, “Özellikle, 2023 yılında, Türkiye’nin bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarında yüzde 30’a varan düşüşler gözlemlendi. Su kaynaklarının azalması ve tarım alanlarının kuraklaşması, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da ciddi sonuçlar doğuruyor. Dünya genelinde su kıtlığı çeken bölge sayısı 2023 yılında 2,3 milyara ulaştı ve bu rakamın 2050 yılına kadar 3,5 milyarı geçmesi bekleniyor.
Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin tarım ve su kaynakları alanında yaşanan sorunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair stratejiler geliştirmek ve çözüm önerileri sunmak zirvemizin ana temasını oluşturmaktadır” dedi. Türkiye’nin su kaynaklarının 2023 yılı itibarıyla yüzde 40’ının tarımda kullanıldığı bilgisini paylaşan Burcu Kösem, tarım sektörünün her yıl ortalama yüzde 25 azalan su kaynaklarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kösem, ayrıca tarım arazilerinin yüzde 50’sinin iklim değişikliği nedeniyle gelecekte kuraklık riski ile karşı karşıya kalacağının öngörülmekte olduğunu söyledi. Kösem, “Türkiye’nin tarımsal üretiminin yüzde 75’inin sulama ile gerçekleştirildiğini düşünürsek, su yönetiminin önemi daha da belirginleşiyor” şeklinde konuştu.