“Tarım ve su yönetiminde döngüsel ekonomi sağlanmalı" 

‘İklim Değişikliğine Karşı Su­yun Verimli Kullanımı, Su Kıt­lığı ve Su Kaynaklarının Gelece­ği’ konulu ikinci oturumda Tür­kiye’nin farklı bölgelerinde iklim değişikliğinin beklenen etkile­ri, ülkemizdeki su kaynakları­nın durumu ve iklim değişikliği ile olan ilişkisi, susuzluk ve su yö­netimi stratejileri konuları masa­ya yatırıldı. Dünya var olduğun­dan beri suyun yaşam kaynağı olduğunu belirten Tarım ve Or­man Bakanlığı Su Yönetimi Ge­nel Müdürü Afire Sever, şu anda tüm dünyada en önemli konunun suyun değişen iklim şartlarında sürdürülebilir yönetimi olduğu­nu söyledi.

Türkiye’de havza bazında yö­netim sistemine 2011 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla başlandığını ifa­de eden Sever, “Türki­ye olarak suyun havza bazında entegre yöne­timini sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 25 havzamız var, bu havzalar için havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yöne­tim planları, su tahsis planları ha­zırlıyoruz. Dolayısıyla su yöneti­mi bir zanaatsa, yetenekse buna yönelik olarak politika ve strate­jilerin oluşturulması, bu politika ve stratejilerin mevzuatla güç­lendirilmesi lâzım” diye konuştu.

“Su Kanunu hazırlıyoruz”

Su yönetiminde finansal kay­nakların belirlenmesine ve opti­mizasyonuna ihtiyaç olduğunu dile getiren Sever, havza bazında planlar yaptıklarına ve Su Kanu­nu üzerinde çalıştıklarına da dik­kat çekti. Suyun hem içme suyu hem üretim hem enerji hem de ta­rımda kullanılan yatay bir sektör olduğunu dile getiren Sever, şun­ları söyledi: “Dolayısıyla su ko­nusunda tüm kurumların bir ara­ya gelmesi lâzımdı. Tüm sektör­lere yetecek suyu verebilmemiz lâzım. Havza bazında sektörel su tahsis planları hazırlıyoruz. Ku­rak dönemde, çok kurak dönem­de, yağışlı dönemde tarıma, en­düstriye ne kadar su verebilece­ğimizi hesaplıyoruz. Yani politika ve stratejileri oluşturuyoruz.”

"Su ve enerji israfı fazla"

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas ise il, ilçe ve kırsalda ikamet eden aboneleri­nin yanı sıra büyük oranda tarım­sal sulama yapan aboneleri de ol­duğunu söyledi. Arvar, “Maalesef bölgenin tarımsal sulamasının tümü normal kanal sulamalarıy­la yapılamıyor. Önemli bir kısmı Türkiye’de elektrik enerjisiyle ve üstelik yeraltı suları kullanılarak yapılıyor ki, bu aynı zamanda hem suyun israfına hem de elektriğin israfına yol açıyor” dedi.

Arvas, Türkiye’deki 21 dağı­tım şirketi arasında yer alan Dic­le Elektrik’in kayıp kaçak oranı en yüksek olan Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şır­nak’ta 6 milyondan fazla nüfusa ve 2 milyonu aşkın aboneye dağıtım hizmeti sunduğunu söyledi.

Şanılurfa, Mardin ve Diyarba­kır’da pamuk, buğday ve mısır üre­timi yapan çiftçilerin olduğunu ve Türkiye’deki yıllık tüketilen 15 milyar kilowatt saat enerjinin ya­rısını bu bölgedeki çiftçilerin tü­kettiğini vurgulayan Arvas, “100 binin üzerinde çiftçimiz var. Bun­ların yaklaşık yarısı suyu kullana­rak çiftçilik yapıyor, 25-30 bini ise tamamen elektrik enerjisiyle su­lama yapıyor. Elektrik enerjisiyle yapılan sulamada da maalesef bü­tün olumsuz özellikler bölgemiz­de mevcut. Vahşi salma sulama yapılması, çok büyük su ve enerji israfına yol açıyor” diye konuştu.