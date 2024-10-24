“Verimliliği artırarak, sulanan alan 1 milyon dekara çıktı”
TİGEM Hayvancılık Daire Başkanı Faruk Erkan, basınçlı sulama sistemlerine geçerek 2008 yılında 200 bin dekar olan sulanan alan miktarını 1 milyon dekara çıkardıklarını bildirdi.
DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem’in moderatörlüğünde ‘Sürdürülebilir Tarım İçin Devlet Teşvikleri Politika Yönetimi’ başlığı altında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, sürdürülebilir tarım politikalarının geleceği, iklim değişikliği ve çevresel etkilerin yönetilmesinde uygulanan politikalar ele alındı. TİGEM Hayvancılık Daire Başkanı Faruk Erkan, hayvan gübresi kullanarak kimyasal gübre kullanımını azalttıklarını vurguladı. Erkan, “Sahip olduğumuz su kaynağını da en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz.
Son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla hem sulanan alan miktarı artırıldı hem de en iyi sulama sistemi olan basınçlı sulama sistemlerine geçildi. 2008 yılında 200 bin dekar olan sulanan alan miktarı 1 milyon dekara çıkartıldı. Bu alanın tamamı, otomatik ve kontrollü sulama imkanı veriyor. Sulama yatırımlarımız da devam ediyor. Daha fazla su tüketimi olan yonca gibi bitkilerin yerine, fi, koruga gibi kışlık daha az su tüketen yem bitkilerinin üretilmelerine ve ekim alanlarının artırılmasına ağırlık veriliyor.
Yani kaba yem üretimlerinde fazla su tüketenlerden daha ekonomik bitkilere geçiyoruz. Tüm uygulamalarımızda toprakta su miktarını dikkate alarak bitkinin ihtiyacı olan suyu vermek için teknolojik imkanlardan yararlanıyoruz” dedi. TİGEM’in hayvancılık faaliyetlerine de değinen Erkan, “TİGEM’in kendi işlettiği 17 işletmeden 16’sında hayvancılık faaliyetleri yapılmakta olup, bunun 14’ünde sığırcılık, 10’unda da koyunculuk yapılıyor.
Sektörün ihtiyaçlarına daha etkili cevap vermek üzere sütü sütçü ırklardan, eti etçi ırklardan elde etmek üzere sütçü ırklarda her yıl dişi sperma kullanımı çalışmaları başladı. Üreticilerimizin uygun maliyetle hayvan temin etmesini sağlamayı, tüketicilerimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını ve ithalatın sona erdirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
“25 bin 506 projeye 45.5 milyar TL hibe”
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü Dr. İlhan Demirkan, IPARD programlarıyla bugüne kadar 25 bin 506 adet proje için reel fiyatlarda 45.5 milyar TL tutarında hibe desteği sağlandığını kaydetti. Dr. İlhan Demirkan, bu desteklerle de toplamda 96.9 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirildiğini ve 102 bin 400 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.
IPARD’ın önceliklerinin başında kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmenin de yer aldığını ifade eden Dr. Demirkan şunları söyledi: “Bu amaca hizmet eden en etkili destek kalemlerimizden biri de kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik desteklerimiz.
Bu çerçevede de tıbbi aromatik bitkiler ve yem bitkileri yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği, fide ve fidan yetiştiriciliği, arıcılık, katma değerli ürünler, yerel gıda ürünü işletmeleri, zanaatkarlık işletmeleri, kırsal turizm tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları için de hibe desteği sağlıyoruz.
Bu konularda mikro ve küçük ölçek sınırlarını aşmayan kırsaldaki işletmedeki yatırımlara yüzde 60-70 oranında hibe sağlıyoruz. Bu yatırım desteklerinin yanı sıra tabandan tabana yaklaşım ile yereldeki kalkınma stratejilerinin yine o bölgede yaşayanlar tarafından geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir destek mekanizmamız daha bulunuyor. Kısaca Leader olarak adlandırdığımız bu mekanizma ile ilçelerde kurulan yerel eylem grubu adını verdiğimiz dernekler, yerel kalkınma stratejilerini oluşturuyorlar ve bu stratejilerin hayata geçirilmesiyle yürütülen faaliyetlere yüzde 100 oranında hibe desteği sağlıyoruz.”