“Verimliliği artırarak, sulanan alan 1 milyon dekara çıktı”

DÜNYA Gazetesi CEO’su Bur­cu Kösem’in moderatörlü­ğünde ‘Sürdürülebilir Tarım İçin Devlet Teşvikleri Politika Yöneti­mi’ başlığı altında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, sürdürülebilir tarım politikalarının geleceği, ik­lim değişikliği ve çevresel etkilerin yönetilmesinde uygulanan politi­kalar ele alındı. TİGEM Hayvan­cılık Daire Başkanı Faruk Erkan, hayvan gübresi kullanarak kimya­sal gübre kullanımını azalttıkları­nı vurguladı. Erkan, “Sahip oldu­ğumuz su kaynağını da en verim­li şekilde kullanmaya çalışıyoruz.

Son yıllarda yapılan önemli yatı­rımlarla hem sulanan alan miktarı artırıldı hem de en iyi sulama sis­temi olan basınçlı sulama sistem­lerine geçildi. 2008 yılında 200 bin dekar olan sulanan alan miktarı 1 milyon dekara çıkartıldı. Bu ala­nın tamamı, otomatik ve kontrollü sulama imkanı veriyor. Sulama yatırım­larımız da devam ediyor. Daha fazla su tüketimi olan yonca gibi bitkilerin yerine, fi, koruga gibi kışlık daha az su tüketen yem bit­kilerinin üretilmelerine ve ekim alanlarının artırılmasına ağırlık veriliyor.

Yani kaba yem üretim­lerinde fazla su tüketenlerden da­ha ekonomik bitkilere geçiyoruz. Tüm uygulamalarımızda toprakta su miktarını dikkate alarak bitki­nin ihtiyacı olan suyu vermek için teknolojik imkanlardan yararla­nıyoruz” dedi. TİGEM’in hayvan­cılık faaliyetlerine de değinen Er­kan, “TİGEM’in kendi işlettiği 17 işletmeden 16’sında hayvancılık faaliyetleri yapılmakta olup, bu­nun 14’ünde sığırcılık, 10’unda da koyunculuk yapılıyor.

Sektörün ihtiyaçlarına daha etkili cevap ver­mek üzere sütü sütçü ırklardan, eti etçi ırklardan elde etmek üze­re sütçü ırklarda her yıl dişi sper­ma kullanımı çalışmaları başladı. Üreticilerimizin uygun maliyetle hayvan temin etmesini sağlamayı, tüketicilerimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını ve ithala­tın sona erdirilmesine katkıda bu­lunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“25 bin 506 projeye 45.5 milyar TL hibe”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü Dr. İlhan Demirkan, IPARD programlarıyla bugüne kadar 25 bin 506 adet proje için reel fiyatlarda 45.5 milyar TL tutarında hibe desteği sağlandığı­nı kaydetti. Dr. İlhan Demirkan, bu desteklerle de toplamda 96.9 mil­yar TL tutarında yatırımın hayata geçirildiğini ve 102 bin 400 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

IPARD’ın önceliklerinin başın­da kırsal alanlarda sürdürülebi­lir kalkınmayı teşvik etmenin de yer aldığını ifade eden Dr. Demir­kan şunları söyledi: “Bu amaca hiz­met eden en etkili destek kalemle­rimizden biri de kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik desteklerimiz.

Bu çerçe­vede de tıbbi aromatik bitkiler ve yem bitkileri yetiştiriciliği, man­tar yetiştiriciliği, süs bitkileri ye­tiştiriciliği, fide ve fidan yetiştiri­ciliği, arıcılık, katma değerli ürün­ler, yerel gıda ürünü işletmeleri, zanaatkarlık işletmeleri, kırsal tu­rizm tesisleri, su ürünleri yetişti­riciliği, tarımsal makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımla­rı için de hibe desteği sağlıyoruz.

Bu konularda mikro ve küçük öl­çek sınırlarını aşmayan kırsalda­ki işletmedeki yatırımlara yüzde 60-70 oranında hibe sağlıyoruz. Bu yatırım desteklerinin yanı sıra ta­bandan tabana yaklaşım ile yerel­deki kalkınma stratejilerinin yine o bölgede yaşayanlar tarafından geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla önemli bir destek meka­nizmamız daha bulunuyor. Kısaca Leader olarak adlandırdığımız bu mekanizma ile ilçelerde kurulan yerel eylem grubu adını verdiğimiz dernekler, yerel kalkınma strate­jilerini oluşturuyorlar ve bu stra­tejilerin hayata geçirilmesiyle yü­rütülen faaliyetlere yüzde 100 ora­nında hibe desteği sağlıyoruz.”