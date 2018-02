Alibaba ve zombiler

13 Şubat 2018

Farklı alanlarda ilerleyen ancak ‘teknoloji’ gibi büyük bir ortak noktaları bulunan iki girişimci. Birini mutlaka tanıyorsunuz. Diğerini ise belki tanımıyor olabilirsiniz ama yaptığı işi ve mecrasını mutlaka duymuş olmalısınız. İlki hangi birini saysak bilemediğimiz PayPal-Tesla-SpaceX gibi girişimleriyle çağımızın en sansasyonel insanlarından Elon Musk, diğeri ise dünyanın en önemli girişimlerinden Alibaba’nın kurucusu Jack Ma. Bu iki önemli insanın geleceğe ve teknolojiye bakışını gösteren söylem ve yaklaşımları gündeme oturdu.

Alev püskürten silah mı?

Mars’a seyahat ve kolonize etme fikriyle çıktığı yolda, SpaceX ile atmosfer dışına kargo taşımacılığı yaparak kaynak yaratan ve yatırım toplayan Elon Musk ne yaparsa yapsın şaşırmak mümkün olamıyor. Büyük kentlerin trafik sorunlarını çözmek ve şehirler arası yolculuk sürelerini en aza indirmek için çalışan Musk girişimi The Boring Company, hem kitle iletişimi hem de fon yaratma amacıyla 50.000 adet Boring Company şapkası satmıştı.

Kendi marka değerini bir pazarlama aracı olarak kullanan Musk, bu kez oldukça tuhaf bir ürünle karşımıza çıktı. Tanesi 500 dolardan ön sipariş toplanan Boring Company markalı alev püskürten silahların tamamı satıldı. 20 bin adet silahla 10 milyon dolar gelir elde edildi. Teslimatı bahar aylarını bulacak olan bu yetişkin oyuncağı, Elon Musk’ın girişimciliğin yanında pazarlama ve yoktan kaynak yaratma konusunda da ne kadar yaratıcı olabileceğinin bir kanıtı gibi. Bakalım günün birinde ‘Şapkaydı, alev tabancasıydı derken adam Mars’a gitti’ diyebilecek miyiz. Şapkanın başımızı güneşten korumaktan başka ne işe yarayacağını bilemiyoruz ama alev silahı olası bir zombi saldırısında korunmak için işe yarayabilirmiş. Biz demiyoruz, Elon Musk’ın yalancısıyız.

Neler diyorsun Alibaba?

Girişimcilik denince ilk akla gelen isimlerden olan Jack Ma, Alibaba’dan önceki hayatında okuduğu okullardan ve çalıştığı şirketlerden kovulmayı meslek haline getirmiş tam bir tutunamayan. Her yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki konuklarından biri de dünyaca ünlü e-ticaret girişimi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’ydı.

İçinde bulunduğumuz çağın ve elbette bu çağın yarattığı teknolojik gelişimin sorunlarına değinen Ma, dönüşümün yıkıcı etkilerinden bahseden konuşmasıyla gündeme oturdu. Teknoloji temelli dönüşümler yaşanan bu zaman diliminde olduğumuz için şanslı olduğumuzu belirten Ma, dikkatleri yapay zekaya çekerek zihnindeki kötümser düşünceleri de sıralamaya başladı: “Yapay zeka teknolojileri çok sayıda insanı başarıya taşıyacak, ilginç bir gelişim süreci yaratacak. Ama dürüst olmak gerekirse, her teknoloji beraberinde sosyal problemleri de getirecektir. Her teknoloji devrimi insanları birbirine düşürecek, çünkü hepsi dünyayı daha da dengesiz kılıyor.”

Ürkütücü yorumlarından sonra ise kurtarıcı olarak Google, Facebook, Amazon ve Alibaba gibi şirketlere ‘iyi şeyler yapma ve iyi kalpli olma’ sorumluluğunu yüklüyor.

Bilmediğimiz bir şey mi var, kapalı kapılar arkasında Skynet’i (Terminatör filminde Dünya’yı ele geçiren yapay zeka ağı) mi yarattılar da konu ‘sevginin gücü’ne geldi bilemiyoruz tabii.