Şirketlerin dijitalleşmesi için mentorluk yapacağız

20 Mayıs 2018

MURAT YILDIZ

Vodafone ve TOBB tarafından başlatılan Dijital Skor uygulaması sayesinde kurumlar dijitalleşme süreçlerinde eksiklerini ve yol haritalarını çok daha kolay tespit edebilecekler. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile işletmelerin dijitalleşme süreçlerine nasıl katkı sağlayacaklarını konuştuk.

- Vodafone Türkiye olarak uzun zamandır dijital dönüşüm konuşuyorsunuz. Birçok şirketi ziyaret ettiniz. Bu süreçte Türkiye’de KOBİ’lerde gördüğünüz en büyük eksiklik nedir?

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve toplamda işletmelerin yüzde 90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerimizin bugünden başlayacakları dijital dönüşüm yatırımları, ülke ekonomisi açısından hayati bir önem taşıyor. KOBİ’leri geleceğin rekabetine hazırlamak için yürüttüğümüz çalışmalarımızla, Türkiye’nin dört bir yanından pek çok işletmeyle bir araya gelme imkanı yakaladık ve KOBİ’lerin geleceğin dünyasını yakalayabilmek adına bu alanda adım atmaya inanılmaz bir ilgi ve kararlılık içinde olduklarını gördük. KOBİ’lerin en önemli eksiklerinden biri ise verimlilik artıracak kolay uygulanabilir teknolojiler konusunda farklındalıklarının düşük olmasıydı diyebiliriz. Dijital yatırımlar için KOBİ’ler, teknolojinin onlara nasıl yardım edeceği ve hangi teknolojiden maksimum verim alabileceği gibi konularda yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Tüm bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ başlattık. TOBB liderliğinde, KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Skor” ile KOBİ’lerin Dijital Skor’unu ölçüyoruz ve dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası belirliyoruz. Bu sayede Türkiye’nin il il ve sektör sektör dijitalleşme karnesinin ortaya çıkarılmasına liderlik etmeyi amaçlıyoruz.

- KOBİ’lerde dijital dönüşüme liderlik edecek bir kadro var mı? Teknoloji kimi şirketler için karmaşık gelebiliyor. Şirketler dijitalleşmeden bu yüzden çekiniyor olabilirler mi? Teknolojik çözümleri daha yalın hale getirmek mümkün müdür?

Elbette dijitalleşmeyle birlikte kullanılan yeni dil ve değişen teknoloji, küçük ve geleneksel işletmeler başta olmak üzere kimi işletmeler için oldukça karmaşık olabiliyor. Mentorluk, bu noktada çok ön plana çıkıyor. Dijitalleşmenin işletmesine neler kazandırabileceğinin farkına varan işletmeler, bu yola hemen koyuluyor. Bu kapsamda başlattığımız TOBB Dijital Dönüşüm Hareketi ile KOBİ’lerimiz, 7 ilde düzenleyeceğimiz Dijitalleşme Eğitimlerine katılarak danışmanlık ve mentorluk desteği alabilecek. Bu sayede, işletme sahiplerine doğru ve yalın bir dille işletmelerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve yapacağı yatırımın verimlilik artışı, maliyet düşüşü, müşteri memnuniyeti olarak ona nasıl döneceğini anlatacağız. Tüm bu mentorluk desteğimiz, çözüm ve uygulamalarımız, KOBİ’lerden yoğun bir ilgi görüyor. Vodafone Türkiye olarak işletmelerimizi bu yönde desteklemeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.

- Burada yürüttüğünüz çalışmalar Vodafone globalde nasıl değerlendiriliyor? Başka benzer örnekler var mı, yoksa Türkiye bu konuda öncü mü?

Vodafone olarak, yenilediğimiz logo ve mottomuzla dünyanın dört bir yanında “Gelecek heyecan verici” diyoruz. Kullandığımız tüm cihaz ve eşyaları yer ve zaman bağlı olmaksızın birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti teknolojisi, heyecan verici gelişmelerin kalbinde yer alıyor. Vodafone şu an donanım, yazılım, profesyonel hizmetleri uçtan uca sunan, bunu güvenli yönetilen bağlantı hizmetiyle destekleyen, bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda. Bu alanda 25 yıllık tecrübe ve 1300’den fazla IoT’ye özel çalışanımızla, 50’yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz. Bu birikimi de Türkiye'ye rahatlıkla aktarabiliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez uygulama geliştirme imkânı sunan "Nesnelerin İnterneti Platformu"- nu hayata geçirdik. M2M servislerinde oyunun kurallarını değiştirecek olan platform ile uygulama geliştirme, büyük veri analizi, raporlama ve uçtan uca hizmet mümkün. İçinde SIM kart bulunan veya SIM kart bulunmayıp WiFi, lisanssız radyo frekansı gibi farklı telsiz iletişim teknolojilerini destekleyen tüm cihazlar, Vodafone'un yeni platformunda hayat buluyor. Böylece, enerjiden otomotive, sağlıktan tarıma, finanstan perakendeye her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymadan hızla geliştirmek mümkün oluyor. Geliştirilen M2M servisleri, Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü'nde güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için de Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini hayata geçirdik. Uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle internete bağlayan bu teknoloji, sanayide büyük ilgi görüyor. IoT teknolojisi iş dünyasını değiştirip dönüştürürken, biz de çözümlerimizle müşterilerimizin bu değişime en hızlı şekilde bugünden adapte olmalarını sağlamaya devam edeceğiz.

Amaç KOBİ'lerimizi geleceğe hazırlamak

- Uzun zamandır dijitalleşme endeksi ölçümü yaptınız, şimdi de TOBB ile birlikte dijital skor çalışması yapıyorsunuz? Burada hedefler nedir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile KOBİ’lerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığımız ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ kapsamında TOBB üyesi KOBİ’lere, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda KOBİ’lerin Dijital Skor’larını ölçümlüyor, dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası sunuyoruz. TOBB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle; toplam girişim sayısının yüzde 90’dan fazlasını, istihdamın %73,5’ini, ülkede elde edilen toplam cironun ise %62’sini oluşturan KOBİ’lerimize çok daha yakından temas edebilme fırsatı yakaladık ve dijitalleşme süreçlerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliği ile Vodafone müşterisi olan ve TOBB’un temsil ettiği işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun, mobil, sabit ve uçtan uca çözümlerimizi önemli avantajlarla sunuyoruz. Hedefimiz, çok daha fazla KOBİ’ye ulaşarak Türkiye’deki işletmelere uçtan uca çözümler sunabilmek ve dijital hayata entegrasyonlarına katkıda bulunabilmek.