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Genç çiftçiler hayallerine devlet desteğiyle kavuşuyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi' kapsamında Giresun'da iki yılda 469 genç çiftçiye toplam 14 milyon lira hibe desteği sağlanırken, bu rakamın 2018'de 7 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşmesi planlanıyor.
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