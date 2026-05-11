Oval Ofis’te dikkat çeken an: Trump uyukladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte katılımcılar konuştuğu sırada uyukladığı anlar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı. Trump’ın uykulu anları, Oval Ofis’te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı. Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı’nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu. ABD kamuoyunda Trump’ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
