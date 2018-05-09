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Sigortacılık sektöründe büyüme bu yıl da sürüyor

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkan Yardımcısı ve Aksigorta Genel Müdürü Gülen, sigortacılık sektörünün 2017'de yüzde 7 civarında büyüdüğünü belirterek, geçen yılın büyüme trendinin 2018 yılı için de devam ettiğini söyledi.
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