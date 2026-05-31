Tatilin son gününde dönüş yoğunluğu arttı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde dönüş yoluna geçti. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Batı bölgesindeki illere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kırıkkale'de araç yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunda araç sayısının arttığı görüldü.

Sabah saatlerinde daha sakin ilerleyen trafik, öğle saatlerinden itibaren hareketlenmeye başladı. Zaman zaman yavaşlamaların yaşandığı güzergahta sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. 43 ilin bağlantı noktasında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik ekipleri de güzergah üzerinde önlem alarak ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.