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"Türkiye, Avrupa'nın 5. büyük ekonomisine sahip"

Osmaniye'de bazı temaslarda bulunan Bakan Zeybekci, "Gece-gündüz koşturuyoruz. Türkiye'nin 2017'deki ekonomi performansını 5 defa istemeye istemeye revize ettiler. Yine yakalayamıyorlar Türkiye'nin gelişmesini. Biz değil IMF söylüyor." dedi.
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