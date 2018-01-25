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"Ekonomimiz, aynı ordumuz gibi sağlam ve güçlü"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin ordusu gibi sapasağlam ve güçlü olduğunu belirterek, "Bir yandan terör yuvalarını dağıtırken, diğer yandan ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz." dedi.
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