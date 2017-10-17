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"Enflasyon'un 7'ye doğru bir aşağı trende girmesini ümit ediyoruz"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Enflasyon geçici olarak çift hanede. Ama, inşallah yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibariyle biz tekrar yüzde 7'ye doğru bir aşağı trende girmesini ümit ediyoruz" dedi.
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