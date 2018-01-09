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Fındıkta TSK sevinci

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) fındık ihtiyacının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından karşılanacak olması, Karadeniz Bölgesi ekonomisi açısından olumlu karşılandı.
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