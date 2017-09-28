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Gayrimenkulde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor

"1+0" tipi stüdyo dairelerin yapımına yasak, toplam kat alanlarına ilişkin de yeni düzenlemeler getiren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
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