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"Reformları daha da hızlandıracağız"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
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