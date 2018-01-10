ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Sahte bala son verecek tesis hizmete girdi

Ordu'da Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı hizmet vermeye başladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.